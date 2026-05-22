El Turismo Pista del Valle volverá a la actividad este fin de semana en el autódromo de Centenario, donde se disputará la segunda fecha del campeonato 2026 con una gran expectativa y un importante parque automotor en las tres divisionales. La categoría espera vivir otro gran fin de semana de automovilismo zonal, con varios regresos y nuevas incorporaciones que prometen potenciar el espectáculo en pista. Tal como ocurrió en la apertura del campeonato, la entrada general será gratuita para el público, debiendo abonarse únicamente el estacionamiento dentro del predio.

Entre las novedades más destacadas del fin de semana aparece el debut de Ramiro Godoy en la Clase 1, quien adquirió el auto que pertenecía a Tomás Baeza y buscará rápidamente convertirse en protagonista dentro de la divisional.

Flyer del fin de semana en Centenario

La Clase 2 tendrá algunas modificaciones importantes respecto de la fecha apertura, ya que no estarán presentes Rafael Salinas ni Roberto Ruzzi. En reemplazo de este último regresará a la categoría Luis “Taty” Coppari, quien volverá a competir dentro de la divisional.

Por su parte, la Clase 3 sufrirá las bajas de Sebastián Massa y Matías Rizzo, aunque sumará nuevas incorporaciones para esta segunda presentación del año. Thiago Lisievi se incorpora a la categoría, mientras que Sami Mendaña debutará con un Renault Clio que pertenecía a la familia Rossomanno y que ahora será atendido por el Garófalo Racing.

Con estas novedades, el Turismo Pista del Valle se prepara para vivir otro intenso fin de semana en Centenario, consolidando el crecimiento de la categoría y el acompañamiento permanente del público regional.

Cronograma del día sábado

Pilotos confirmados

Clase 1:

Cristian Geolovsky, Carlos Cisterna, Daniel Aguirre, Javier Vargas, Matías Vázquez, Lautaro Aragonés, Luis Tojo, Facundo Díaz y Ramiro Godoy.

Clase 2:

Thiago Silenzi, Edgardo Aguirre, Germán González, César Bacigaluppe, Matías Villalba, Oscar Gensabella, Matías Basso, Martín Soto, Guillermo MacKenzie, Luciano García, Matías Tobio, Juan Cruz Noguera, Mariano Fioretti, Benjamín Zuaín y Luis “Taty” Coppari.

Clase 3:

Alejandro López, Facundo Mena, Franco Rossomanno, Gabriel Barroso, Giuliano Scaiola, Iván Eberle, Juan Cortina, Manuel Morón, Martín Vicente González, Sergio Muñoz, Juan Lisaukas, Thiago Lisievicz y Sami Mendaña.