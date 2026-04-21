En marcha la segunda rueda de la Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet. Pérfora cerró la jornada 8 con un gran triunfo sobre Pacífico, y junto a Centro Español, lideran a paso firme.

EL verde de Plaza Huincul sigue a paso firme en la competencia. Tras una semana sin actividad luego del gran triunfo en La Caldera, volvió al Malvinas Argentinas donde mostró su gran momento ante Pacífico, dominando de punta a punta todos los cuartos, y quedándose con un sólido triunfo 97-77.

Nahuel Vicentín el goleador del cotejo con 24 puntos, seguido por Pedro Emilio con 16 y Lucas Mohnen con 15. En la visita, Emiliano Sánchez con 24 el destacado, seguido por Roumec con 13.

Emilio Santana, pieza clave en el funcionamiento del Español

El domingo, Español mostró una gran recuperación luego de caer ante Independiente, y en Regina se impuso de gran forma 91-63, manteniéndose en lo más alto de la Conferencia.

Plottier logró un gran triunfo de local ante Independiente. De local superó sobre el final 82-81 y se afianza en la cuarta colocación de la competencia.

Otro que sumó y escaló fue el Deportivo Roca, quien en Plaza Huincul derrotó a Petrolero Argentino por 85-70, y trepó hasta la quinta colocación.

Posiciones: Perfora 7-1, Español 7-1, Independiente 6-2, Plottier 5-3, Roca 3-5, Pacífico 2-6, Regina 2-6, Petrolero 0-8.