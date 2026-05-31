CEP.PRO.N (Club de Empleados Públicos Provinciales de Neuquén) anunció la firma de un convenio con la Secretaría de Deportes de la Provincia del Neuquén que permitirá incorporar próximamente un bote dragón para el grupo Rosas de la Confluencia.

Desde la institución destacaron el acompañamiento del Gobierno provincial para fortalecer las actividades deportivas y recreativas vinculadas al remo inclusivo y al trabajo comunitario.

El nuevo bote estará destinado al equipo Rosas de la Confluencia, un espacio que promueve el deporte, la actividad física y el acompañamiento grupal, especialmente orientado a mujeres que atraviesan o atravesaron procesos de salud vinculados al cáncer de mama.

La disciplina de bote dragón se ha transformado en una actividad de gran crecimiento en distintas ciudades del país, combinando actividad deportiva, trabajo en equipo y contención emocional.

Desde el club celebraron el acuerdo alcanzado y remarcaron que la incorporación del equipamiento permitirá continuar ampliando las propuestas deportivas y sumar nuevas integrantes al proyecto.

Antecedentes