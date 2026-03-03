Con la participación de 53 agentes de deportes de municipios de tercera categoría y comisiones de fomento, se desarrollaron unas jornadas de capacitación organizadas por la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

La actividad que se realizó en instalaciones de la Ciudad Deportiva y en el Club de Empleados Públicos Provinciales de Neuquén (Ceppron), abarcó varios ejes temáticos con el objetivo de orientar a los equipos técnicos de los gobiernos municipales y las comunas para promover una gestión planificada, articulada y orientada al fortalecimiento del desarrollo deportivo local.

Precisamente esta línea de trabajo es la que remarcó la ministra de Juventud, Deporte y Cultura, Josefina Codermatz, en la apertura de la jornada. “El gobernador nos ha pedido que llevemos el deporte a todos los rincones de la provincia y esto es un paso más hacia ese pedido”, indicó y agregó: “Convocamos a las comisiones de fomento y a los municipios de tercera categoría para poder hacer un intercambio y capacitarlos sobre planificación, programas, entrenamiento y diferentes disciplinas deportivas”.

Agregó que “estamos muy agradecidos del esfuerzo que han hecho las diferentes localidades para poder acercarse hacia Neuquén, poder compartir con nosotros estas dos jornadas de capacitación y de trabajo en equipo. Valoramos el esfuerzo y vamos a estar a disposición para trabajar durante todo el año en equipo”.

Por su parte, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, también destacó la importancia de estas jornadas porque “no solamente a los participantes les permite adquirir los conocimientos necesarios para llevar adelante el deporte, la recreación y la actividad física, sino también a nosotros conocer las dificultades por las que atraviesan las comunidades del interior para que todos nuestros niños y jóvenes tengan las mismas posibilidades”.

Además de capacitar a los referentes del deporte en la elaboración de programas y proyectos, confección de presupuestos y planificación estratégica de eventos, los asistentes recibieron formación en distintos deportes como atletismo, bádminton, básquetbol y tenis de mesa. El cierre fue con un segmento de salud referido a maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), a cargo de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

Luis Aravena, de la comisión de fomento de Villa Curí Leuvú, resaltó que “tener esta posibilidad de participar, poder conocernos y compartir con otras comisiones de fomento para nosotros es importante. Sentimos que realmente nos tienen en cuenta y que las oportunidades han llegado a cada rincón de la provincia”.

Del encuentro participaron representantes de los municipios de tercera categoría de la región Alto Neuquén (El Cholar, Tricao Malal, Las Ovejas, El Huecú y Caviahue), como así también las comisiones de fomento de la zona: Chorriaca, Los Guañacos, Manzano Amargo, Varvarco y Villa Curi Leuvú. De la región del Pehuén asistieron representantes de la comisión de fomento de Covunco Abajo y Quili Malal, mientras que por la región de Vaca Muerta estuvieron encargados de las áreas de Deportes de los municipios de Barrancas y de las comisiones de fomento de Aguada San Roque y Octavio Pico. Por la región de los Lagos del Sur participaron referentes de la comisión de fomento de Pilo Lil, de la región del Limay dirigentes de Paso Aguerre y Santo Tomás. Y por la región de la Comarca lo hicieron representantes de Sauzal Bonito.