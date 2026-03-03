¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 03 de Marzo, Neuquén, Argentina
DEPORTES NEUQUEN

Referentes deportivos se reunieron en Neuquén para fortalecer el deporte local

Productivas jornadas para potenciar el desarrollo del deporte en territorio. 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 16:46
Hubo una capacitación para agentes deportivos de municipios y comisiones de fomento de Neuquén

Con la participación de 53 agentes de deportes de municipios de tercera categoría y comisiones de fomento, se desarrollaron unas jornadas de capacitación organizadas por la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

La actividad que se realizó en instalaciones de la Ciudad Deportiva y en el Club de Empleados Públicos Provinciales de Neuquén (Ceppron), abarcó varios ejes temáticos con el objetivo de orientar a los equipos técnicos de los gobiernos municipales y las comunas para promover una gestión planificada, articulada y orientada al fortalecimiento del desarrollo deportivo local.

Precisamente esta línea de trabajo es la que remarcó la ministra de Juventud, Deporte y Cultura, Josefina Codermatz, en la apertura de la jornada. “El gobernador nos ha pedido que llevemos el deporte a todos los rincones de la provincia y esto es un paso más hacia ese pedido”, indicó y agregó: “Convocamos a las comisiones de fomento y a los municipios de tercera categoría para poder hacer un intercambio y capacitarlos sobre planificación, programas, entrenamiento y diferentes disciplinas deportivas”.

Agregó que “estamos muy agradecidos del esfuerzo que han hecho las diferentes localidades para poder acercarse hacia Neuquén, poder compartir con nosotros estas dos jornadas de capacitación y de trabajo en equipo. Valoramos el esfuerzo y vamos a estar a disposición para trabajar durante todo el año en equipo”.

La ministra de Juventud, Deporte y Cultura, Josefina Codermatz,

Por su parte, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, también destacó la importancia de estas jornadas porque “no solamente a los participantes les permite adquirir los conocimientos necesarios para llevar adelante el deporte, la recreación y la actividad física, sino también a nosotros conocer las dificultades por las que atraviesan las comunidades del interior para que todos nuestros niños y jóvenes tengan las mismas posibilidades”.

Además de capacitar a los referentes del deporte en la elaboración de programas y proyectos, confección de presupuestos y planificación estratégica de eventos, los asistentes recibieron formación en distintos deportes como atletismo, bádminton, básquetbol y tenis de mesa. El cierre fue con un segmento de salud referido a maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), a cargo de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

Luis Aravena, de la comisión de fomento de Villa Curí Leuvú, resaltó que “tener esta posibilidad de participar, poder conocernos y compartir con otras comisiones de fomento para nosotros es importante. Sentimos que realmente nos tienen en cuenta y que las oportunidades han llegado a cada rincón de la provincia”.

Del encuentro participaron representantes de los municipios de tercera categoría de la región Alto Neuquén (El Cholar, Tricao Malal, Las Ovejas, El Huecú y Caviahue), como así también las comisiones de fomento de la zona: Chorriaca, Los Guañacos, Manzano Amargo, Varvarco y Villa Curi Leuvú. De la región del Pehuén asistieron representantes de la comisión de fomento de Covunco Abajo y Quili Malal, mientras que por la región de Vaca Muerta estuvieron encargados de las áreas de Deportes de los municipios de Barrancas y de las comisiones de fomento de Aguada San Roque y Octavio Pico. Por la región de los Lagos del Sur participaron referentes de la comisión de fomento de Pilo Lil, de la región del Limay dirigentes de Paso Aguerre y Santo Tomás. Y por la región de la Comarca lo hicieron representantes de Sauzal Bonito.

