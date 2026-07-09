Wimbledon entra en su recta final y promete una jornada inolvidable. El torneo más antiguo y prestigioso del tenis mundial ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas y este viernes buscarán un lugar en la gran final del tercer Grand Slam de la temporada.

La acción comenzará en el Court Central con el duelo entre Alexander Zverev y Arthur Fery, programado para las 9:30 de Argentina. Más tarde llegará el plato fuerte del día: el número uno del mundo, Jannik Sinner, frente a la leyenda Novak Djokovic, en un choque que paraliza al mundo del tenis.

Zverev quiere seguir haciendo historia.

El alemán atraviesa el mejor momento de su carrera. Luego de conquistar Roland Garros y obtener el primer Grand Slam de su trayectoria, llega a Wimbledon con la confianza por las nubes. Además, alcanzó por primera vez las semifinales en Londres tras derrotar a Taylor Fritz, uno de sus rivales más complicados en el circuito.

Sin embargo, enfrente tendrá a la gran sorpresa del certamen. Arthur Fery, invitado por la organización y ubicado fuera del Top 100 al inicio del torneo, protagonizó una campaña soñada para convertirse en el primer británico en alcanzar las semifinales de Wimbledon desde Cameron Norrie en 2022.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos, con el favoritismo claramente del lado del alemán, aunque el local buscará seguir alimentando la ilusión de todo el público británico.

Djokovic-Sinner: una final anticipada

Si el primer duelo promete emociones, el segundo aparece como uno de los partidos más esperados del año. Jannik Sinner, campeón defensor y líder del ranking ATP, intentará dar otro paso hacia la revalidación del título frente a Novak Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon y dueño de una de las carreras más extraordinarias de la historia.

El italiano llega en gran nivel. Tras superar un complicado debut, encadenó cuatro victorias consecutivas sin perder sets y volvió a demostrar por qué es el mejor jugador del mundo en la actualidad.

Del otro lado estará Djokovic, que a los 39 años continúa desafiando toda lógica. El serbio viene de protagonizar una batalla épica para alcanzar las semifinales y buscará acercarse a un récord histórico: igualar los ocho títulos de Roger Federer en Wimbledon.

El pasado que pesa en el presente

El historial entre ambos agrega aún más atractivo al choque. Se enfrentaron en varias oportunidades durante los últimos años y protagonizaron algunos de los encuentros más importantes del circuito. Djokovic ganó el cruce más reciente en las semifinales del Abierto de Australia 2026, aunque Sinner domina gran parte de los enfrentamientos recientes y llega como favorito por su presente.

Con cuatro protagonistas de primer nivel, Wimbledon se prepara para una jornada de alto voltaje. Dos partidos, cuatro historias y un objetivo común: conquistar un lugar en la gran final del torneo más emblemático del tenis mundial.