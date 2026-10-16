El defensor de la Selección Argentina y el Manchester United, Lisandro Martínez, comentó que sostuvo una reunión “muy positiva” con el entrenador Michael Carrick y dirigentes del club, para dejar atrás el conflicto por sus declaraciones tras perder en Madrid con el Atlético español en la Champions League.

El futbolista, el DT y los dirigentes del club intercambiaron opiniones y hablaron abiertamente sobre lo que pasó en el último partido, con un notorio cambio de opinión del defensor: “Sé que todos en el club están haciendo todo lo posible para tener éxito”.

Martínez había sido crítico con la labor del director deportivo, Jason Wilcox, a quien le reclamó mayor inversión luego del último partido en el Estadio Metropolitano de Madrid, aunque fue ampliamente atacado por eso.

Mal momento de Lisandro Martínez en el Manchester United. Será clave para él la reacción de los hinchas el fin de semana.

Dos días después de dejarse llevar por “el enojo y la frustración” antes de salir a hablar ante los medios y criticar al director deportivo del club, Martínez reiteró su pedido de disculpas y comentó que este conflicto “ya quedó atrás”.

El día que explotó

El enojo del “6” argentino se dio luego de una derrota por 2 a 0 ante el por la segunda fecha de la Champions League, en la que comentó que tuvieron una “actuación muy pobre” pero puso el foco en la labor del encargado del mercado de pases, a quien le pidió mayor inversión a pesar de haber gastado 155 millones de libras.

El defensor central recibió un amplio número de críticas por parte de ídolos de la institución, como Wayne Rooney y Jamie Carragher, que opinaron que el argentino debía ser vendido y había sido “irrespetuoso” con sus compañeros, por lo que las disculpas del zaguero no tardaron en llegar.

El jugador surgido de las inferiores de Newell’s asumió la responsabilidad de la actualidad del club como parte del plantel de futbolistas, quienes tienen que “rendir” para cambiar la actualidad de la institución, además de comentar que se dejó llevar por la “pasión y el deseo de ganar” con el que vive el fútbol.

El marcador central sudamericano volvió a utilizar sus redes sociales este jueves para comentar que fue parte de una reunión con Carrick y los líderes del club, para conversar de forma “muy positiva” sobre lo que había ocurrido el martes.

Además de repetir el pedido de disculpas por la forma en la que se dirigió ante la prensa, el campeón del Mundo en Qatar 2022 reconoció que sus palabras no ayudan a mantener la unidad dentro del club y asumió que “sabe” que todos están dando lo máximo para conseguir “el éxito que el club y sus simpatizantes merecen”.