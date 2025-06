El impresionante triple de Ferro sorprendió hasta a Ginobili

La increíble definición del tercer juego de la llave Playoffs de cuartos de final en la Liga Nacional de básquet que protagonizaron Ferro y Boca dio la vuelta al mundo y una de las estrellas que se hizo eco de la misma fue el propio Emanuel Ginobili que a través de la red social X compartió el triplazo de Emiliano Lezcano sobre la chicharra y expresó: “No creo haber visto nunca algo similar”.

Es que a falta de 1.6 segundos para el final, el partido en el Héctor Etchart de Caballito se encontraba empatado en 73 y el visitante reanudó con un lateral ofensivo en busca de una definición épica que terminó siendo en contra.

Facundo Piñero tomó el balón y buscó el cachetazo de su compañero colombiano Andrés Ibargüen en el aire. Sin embargo, la defensa de Lezcano lo llevó a quedarse con el balón y desde su propio aro sacó el lanzamiento poco ortodoxo que sólo sacudió la red contraria sobre el sonido de la chicharra y clavó el resultado final de 76 a 73 con el que Ferro tomó ventaja de 2 a 1 y este viernes podría convertirse en semifinalista, si logra un éxito más ante el Xeneize.

“Finales de la Liga Nacional Argentina. Partido 3. Increíble final. No creo haber visto nunca algo similar”, escribió “Manu” en X. Minutos después rectificó al darse cuenta que no eran las finales, sino los cuartos y amplió. “Fe de erratas. No son las finales, pensé que por ser 11 de junio lo eran. ¿Es la liga de básquet más larga del mundo?”.

Alrededor del mundo

La jugada de Lezcano dio la vuelta al mundo y fueron muchos los protagonistas del básquet nacional que se hicieron eco de la misma. Andrés Nocioni había postead en la previa:“También está la Liga Nacional. ¡Aviso! ¡Para ver en dos pantallas! Boca vs. Ferro, serie igualada 1-1. ¿Ferro podrá? #nosoloesNBA".

Luego de la definición, Nocioni volvió a la carga y cerró: "Pero que NBA. Pirinchos!!! Sacale una foto al final de Ferro Boca de la @LigaNacional".