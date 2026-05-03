Por una sanción deportiva a Charles Leclerc posterior a la finalización del Gran Premio de Miami, el argentino Franco Colapinto quedó clasificado en el séptimo lugar de la 4ª fecha de la temporada, lo que se convierte en su mejor actuación personal en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Si el fin de semana del número 43 ya era por demás positivo en La Florida, lo que vino horas después por parte de los comisarios deportivos fue un extra bienvenido en toda la estructura.

Y es que, en la última vuelta, el piloto de Ferrari hizo un trompo en plena recta. Por su habilidad, Leclerc salvó la integridad del auto, aunque quedó dañado en su dirección y condicionó su participación en los metros finales.

Fue en ese momento que George Russel aceleró con todo para hacerse de un mejor lugar y el de Mercedes Benz consiguió superarlo, más allá de los recortes ilegales de Leclerc en más de una curva para mantenerse en carrera.

Como consecuencia de todo ello, la decisión final de las autoridades fue penalizar a la Ferrari con un pase y siga en boxes, que en definitiva le sumaron 20 segundos a su tiempo oficial al término de las 57 vueltas previstas.

Así, y ya con los nuevos tiempos impuestos, el de Mónaco fue a parar al octavo lugar, permitiendo el avance de Colapinto hasta el séptimo casillero, detrás de Lewis Hamilton.

Mejor actuación

De esta manera, la participación de Colapinto en Miami se convierte en la mejor de su corta historia personal en la categoría.

Azerbaiyan en 2024 con Willimas también lo había mostrado octavo en la grilla final. Una estadística que se emparentaba con la figuración en pista en Estados Unidos.

Pero ahora, avanzando al séptimo lugar, marca un nuevo logro deportivo y volverá a presentarse a fin de mes en Canadá. Además, para Alpine representan dos puntos más, es decir que en lugar de 4 inicia la gira por América del Norte con 6 unidades.