Una fotografía con Georgina Rodríguez fue la elegida por Edu Aguirre para lanzar la chicana más directa contra Gastón Edul. Después de imponerse en La Velada del Año 6, el español posó junto a la pareja de Cristiano Ronaldo y escribió: “La única argentina que estaba feliz el sábado pasado. Gracias por el apoyo”.

La celebración incluyó otra postal con Cristiano Ronaldo, su amigo y máximo referente deportivo. En esa imagen, tomada dentro de una pileta, el panelista de El Chiringuito de Jugones sostuvo el cinturón conseguido tras la pelea. "We did it!", escribió Edu Aguirre para compartir el logro con el delantero portugués.

Mientras el ganador festejaba, Gastón Edul puso el foco sobre una situación ocurrida durante el último round. El periodista de TyC Sports consideró que su rival había expulsado deliberadamente el protector bucal para conseguir unos segundos de recuperación: “Sí, eso fue un poco raro lo del árbitro. Estaba cansado y escupió el bucal para hacer tiempo”.

Davo Xeneize, integrante del equipo del argentino, sostuvo que aquella interrupción le habría otorgado aproximadamente 30 segundos de descanso a Edu Aguirre. Según explicó, el reglamento solo contemplaba una pausa de diez segundos. La maniobra generó todavía más discusión porque se produjo cuando ambos boxeadores estaban agotados.

Edu Aguirre y Georgina Rodríguez.

El combate había comenzado con Gastón Edul tomando la iniciativa mediante una guardia firme y una serie de jabs que sorprendieron al español. En el segundo asalto, Edu Aguirre consiguió utilizar su mayor altura para atravesar la defensa de su adversario. El tercer round se volvió más desordenado y estuvo atravesado por distintas interrupciones.

La definición llegó mediante una decisión dividida. Los jueces de Colombia, España, México y Montenegro eligieron al periodista español, mientras que el representante argentino consideró ganador a Gastón Edul. El resultado confirmó las encuestas previas, que le otorgaban al vencedor un 66% de apoyo frente al 34% de su rival.

Edu Aguirre cerró así su paso por La Velada del Año 6 con el cinturón, una celebración junto a Cristiano Ronaldo y una burla dirigida al público argentino. Edul, en cambio, dejó instalada la discusión sobre el protector bucal y el arbitraje, un reclamo que añadió tensión a una pelea mucho más pareja de lo previsto.