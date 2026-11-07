Se confirmó en los últimos días que la entrega de los Premios Pehuén 2026 se realizará el 21 de diciembre en el Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132 de Neuquén capital. El encuentro reunirá a deportistas, entrenadores y referentes de distintas disciplinas para reconocer el desempeño y los logros alcanzados durante el año.

La distinción permitirá destacar el esfuerzo, la trayectoria y los resultados de quienes representaron a Neuquén en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

Los Premios Pehuén tienen una historia que se remonta a varias décadas y están vinculados con el periodismo regional y el reconocimiento a quienes se destacan en distintos ámbitos de la sociedad neuquina. La elección del pehuén como símbolo no fue casual. El árbol, representativo de la provincia, fue asociado con valores como la fortaleza, la perseverancia y la capacidad de resistir las condiciones climáticas más adversas.

Los Premios Pehuén 2026 se entregaran el 21 de diciembre

Los Premios Pehuén tienen una historia que se remonta a varias décadas y están vinculados con el periodismo regional y el reconocimiento a quienes se destacan en distintos ámbitos de la sociedad neuquina.

La elección del pehuén como símbolo no fue casual. El árbol, representativo de la provincia, fue asociado con valores como la fortaleza, la perseverancia y la capacidad de resistir las condiciones climáticas más adversas. Además de brindar sombra y alimento, se caracteriza por mantenerse erguido frente a las dificultades del entorno.

Uno de los ideólogos de esta distinción fue Osvaldo Arabarco, quien se desempeñaba como secretario del Círculo de Periodistas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, institución presidida entonces por Ángel Amor Cinquegrani, conocido como Tito Herrera. En aquellos años, el Círculo de Periodistas del Alto Valle, junto con el Círculo de Periodistas Deportivos y otras organizaciones vinculadas a LU5 Radio Neuquén participaba de encuentros anuales destinados a distinguir a personalidades destacadas del deporte, la ciencia y la cultura, entre otros ámbitos.

Con el paso del tiempo, la dinámica de la ciudad llevó a interrumpir aquella celebración. La iniciativa fue retomada posteriormente, con el regreso de la democracia, aunque sin la participación del periodismo en la organización y selección de los reconocidos. En 1992, con la reorganización del Círculo de Periodistas Deportivos y Carlos Quinteros como presidente, se recuperó el protagonismo de los periodistas en la elección de los destacados.

En conjunto con la Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría de Cultura, se retomó la tradición de reconocer a quienes sobresalían en sus respectivas disciplinas, con los periodistas como responsables de las selecciones. De esta manera, los Premios Pehuén recuperaron una tradición que forma parte de la historia institucional y deportiva de Neuquén y que mantiene vigente el reconocimiento a quienes contribuyen al desarrollo de la provincia.