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Torneo Regional Federal Juvenil

Maronese visitará a Douglas Haig en Pergamino en busca de un lugar en la final del certamen Afista

El equipo neuquino consiguió meterse entre los mejores cuatro del país en la categoría sub-17 y este domingo se juega la semifinal en el estadio Miguel Morales de la ciudad bonaerense

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 07 de noviembre de 2026 a las 21:31
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Maronese por hacer historia en Pergamino este domingo

Este domingo 8 de noviembre desde las 15 el estadio Miguel Morales de Pergamino, Maronese de Neuquén capital visitará a Douglas Haig en el marco de las semifinales del Torneo Federal Regional Juvenil 2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En octavos de final, el Dino eliminó por penales 3 a 2 a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, luego de empatar 1 a 1 con gol de Gonzalo Gómez. Y en cuartos de final, en duelo de elencos de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), los del oeste de la capital superaron a Independiente por 4 a 3, con triplete de Juan Correa y el restante de Gonzalo Gómez. Con una sólida actuación, los juveniles de "Maro" sellaron una victoria que los ubicó entre los cuatro mejores equipos del país en esta competencia.

 

El de los neuquinos y bonaerenses no será el único partido a llevarse a cabo en el estadio Miguel Morales, que volverá a ser el escenario principal del fútbol formativo nacional al albergar las semifinales. Luego de haber sido una de las sedes de las instancias de octavos y cuartos de final durante el mes pasado, la cancha del Rojinegro recibirá una triple jornada que definirá a los finalistas en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

La actividad dominical en el estadio de Douglas Haig se pondrá en marcha por la mañana con dos duelos protagonizados por las categorías formativas de Sarmiento de Junín y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, que se verán las caras por duplicado para dirimir el pase a la final en las divisiones menores de las categorías Sub 13 y Sub 15.

El ganador del partido entre El Fogonero y el elenco patagónico, disputará la final nacional el sábado 21 de noviembre en un escenario inmejorable. el Predio de la AFA Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Allí se enfrentará con el vencedor de la otra semifinal de la categoría, que protagonizarán Racing de Córdoba y Unión de Santa Fe.

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