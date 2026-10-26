En la madrugada del lunes, luego de lo que fue una nueva victoria de Boca en el Torneo Clausura, Juan Román Riquelme protagonizó un momento viral en una charla telefónica con Flavio Azzaro. El presidente del Xeneize se sumó a una conversación entre el periodista y Raúl Cascini sin darse cuenta de que estaban al aire y lanzó una broma sobre Sebastián Villa que rápidamente inundó las redes sociales.

En el programa No Podemos Perder, Azzaro charlaba con Cascini hasta que Riquelme intercedió: “¿Sabés qué asado nos comimos? Estamos acá hechos m...”, comentó Román. Cuando el conductor le preguntó por su ausencia en el estadio Libertadores de América, el mandatario respondió con la broma que luego se viralizó: “Nos enteramos que Villa no jugaba y nos quedamos”, en referencia a que el colombiano no había sido titular en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

El periodista tardó unos instantes en reconocer quién estaba del otro lado de la comunicación, hasta que advirtió que se trataba del presidente de Boca. “No seas boludo, Román, que estamos al aire”, le aclaró entre risas. La conversación se dio durante la madrugada, en un clima de bromas, en donde los dirigentes del Xeneize estaban en un clima de celebración tras la victoria por 1-0 ante Independiente en Avellaneda.

Cascini, picante contra River y Ponzio

En la misma charla también participó Cascini, quien aprovechó para lanzar una chicana en la previa del Superclásico del próximo domingo. “El domingo, después de ganarle a Ponzio, voy”, dijo el exintegrante del Consejo de Fútbol cuando lo invitaron de nuevo al programa. El ex dirigente de Boca fue por más cuando le preguntaron por qué se refería al actual entrenador de River: "Trabajaba de lo mismo que yo... ahora es DT y nadie dice nada. Ponzio trabajaba de lo mismo que yo, y no escucho a nadie de los que están ahí decir eso", pasándole factura a los medios por viejas críticas de su época en el Xeneize.