Un terreno de casi una hectárea en Tres Cantos permite dimensionar hasta dónde creció el negocio de Diego Simeone y Carla Pereyra. Ese proyecto, al norte de Madrid, forma parte de una estructura inmobiliaria cuya magnitud quedó bajo la lupa de un informe televisivo, en plena polémica por el acceso a la vivienda en España.

Para avanzar con ese emprendimiento, la pareja creó una nueva sociedad en 2024. El plan contempla levantar dos edificios con unos 140 departamentos y, según la información difundida, ya había recibido una inversión superior a los 4,8 millones de euros. Se trata de un desarrollo previsto, distinto de las propiedades que integraban la cartera informada.

Los números del patrimonio del Cholo Simeone y Pereyra son más amplios: sus sociedades reúnen alrededor de 180 departamentos y siete edificios en distintos sectores de Madrid. Las cuentas correspondientes al ejercicio 2024 ubican los activos cerca de los 40 millones de euros. Esos datos fueron incluidos en la investigación televisiva dedicada a los grandes propietarios.

Cómo creció el negocio inmobiliario de Simeone

El comienzo de la actividad tuvo una escala menor. La pareja adquiría propiedades, las reformaba y después las destinaba al alquiler para obtener rentabilidad. Con el tiempo, las operaciones incorporaron edificios completos y nuevos emprendimientos. Ese recorrido explica el crecimiento desde las primeras compras hasta una estructura que también participa en proyectos de construcción.

Carla Pereyra ocupa un lugar central en la gestión: administra buena parte de las operaciones e interviene en los nuevos desarrollos. El negocio de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, está vinculado principalmente con Carpersim SL, una sociedad orientada a la promoción, compraventa y explotación de inmuebles. La empresaria tiene así una participación activa en el manejo de ese patrimonio.

Dentro de esa expansión también aparecen las residencias universitarias, un segmento que la pareja considera estratégico en el mercado madrileño. Esa actividad amplía el alcance de sus inversiones, que incluyen viviendas para alquilar, construcciones propias y desarrollos de mayor tamaño. La cartera combina, por lo tanto, propiedades existentes con iniciativas que buscan sumar nuevas unidades.

La repercusión se inscribe en una crisis habitacional atravesada por alquileres elevados y dificultades para encontrar vivienda, especialmente en Madrid. Allí, el debate sobre la concentración de propiedades volvió a poner el foco en patrimonios como el del entrenador. La información difundida sobre el Cholo Simeone describe su negocio y la controversia pública, sin mencionar una investigación judicial contra la pareja.