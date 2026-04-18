Se cerró la primera mitad en el Juan Domingo Perón y no hubo diferencias. Instituto y Estudiantes igualan en un partido disputado, con momentos para ambos pero sin eficacia en los metros finales. La Gloria intentó sostener su buen momento ante su gente, mientras que el Pincha mostró solidez, en un cruce que sigue completamente abierto de cara al complemento.

La Gloria llega en su mejor momento del campeonato. Tras un arranque complicado, el equipo cordobés levantó de la mano de Diego Flores y acumula cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, una racha que lo volvió a meter en la pelea por un lugar entre los ocho mejores de la Zona A. El último golpe fue el 1-0 ante Deportivo Riestra, que alimentó la ilusión en Alta Córdoba.

Del otro lado aparece un Estudiantes sólido y candidato. El Pincha no solo pisa fuerte en el ámbito local, donde marcha segundo a un punto de la cima, sino que también mostró credenciales en la Copa Libertadores, sumando cuatro puntos en sus dos primeras presentaciones.

Con este panorama, el equipo de Alexander Medina sabe que un triunfo en Córdoba puede dejarlo prácticamente con un pie en los octavos de final e incluso con chances de treparse a lo más alto si se dan otros resultados.

El partido será arbitrado por Hernán Mastrángelo, con Diego Ceballos a cargo del VAR.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Alexis Castro o Brian Aguirre, Facundo Farías, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Con la Gloria en alza y el Pincha con chapa de candidato, Córdoba será escenario de un cruce que puede empezar a definir mucho más que una fecha.