El primer Masters 1000 de la temporada ya está en marcha en el desierto californiano y Sebastián Báez fue el primer argentino en salir a la cancha. El tenista de San Martín no dejó dudas en su estreno y avanzó a la segunda ronda tras imponerse con autoridad.

El actual número 53 del ranking ATP derrotó al taiwanés Chun-Hsin Tseng (144°) por 6-3 y 6-2 en una hora y veinte minutos de juego, en un partido donde mostró solidez desde el fondo de la cancha y una gran eficacia en los momentos claves.

Báez logró dos quiebres en cada set y nunca cedió su servicio durante el encuentro, aunque debió levantar tres puntos de break en contra. Con ese rendimiento, el argentino controló el desarrollo del partido y selló un triunfo sin sobresaltos.

El resultado además ratifica las buenas sensaciones que el tenista argentino viene mostrando en el inicio de la temporada sobre superficie dura. Durante el arranque del año logró tres victorias en la United Cup representando a la Argentina y alcanzó la final del ATP 250 de Auckland.

En la próxima instancia el desafío será mayor. Báez deberá enfrentar al checo Jiri Lehecka (23° del ranking), uno de los preclasificados del torneo, en un duelo que definirá quién avanza a la tercera ronda del prestigioso certamen.

El Masters 1000 de Indian Wells es uno de los torneos más importantes del calendario y reúne a los mejores tenistas del circuito, por lo que cada victoria representa un paso clave en el camino dentro del cuadro principal.