Calendario Liga Nacional Femenina: Apertura 2026 y equipos participantes

La Liga Nacional Femenina de basquetbol tiene definido el calendario del Torneo Apertura 2026, La primera competencia de la temporada 2026/27 comenzará el 10 de octubre y contará con 20 equipos distribuidos en tres zonas. La fase regular se extenderá hasta el 6 de diciembre y otorgará doce lugares para los cuadrangulares semifinales.

En la primera fecha del certamen, se cruzarán en Neuquén capital, las dos representantes de la ciudad, Independiente será local de El Biguá el domingo 11 de octubre.

Falta definir si la institución roja oficiara de local en su propio estadio, la mítica Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de la ciudad o volverá hacerlo como ocurrió la temporada pasada en el estadio Ruca Che emplazado en el barrio San Lorenzo.

Se anunció que se disputará bajo el sistema de todos contra todos dentro de cada zona, en partidos de ida y vuelta. Una vez finalizada esta instancia, los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los cuadrangulares semifinales.

La distribución para esta primera competencia de la temporada quedó conformada de la siguiente manera:

Zona A: Instituto, Rocamora, Sociedad Española, San José, Hindú y Chañares.

Zona B: Obras, Unión Florida, Deportivo Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas San Nicolás.

Zona C: Quilmes y Peñarol de Mar del Plata, 9 de Julio de Bahía Blanca, El Biguá e Independiente de Neuquén, Boca Juniors y Vélez Sarsfield por la Capital Federal.

En total serán doce los equipos que accederán a los cuadrangulares semifinales. Los primeros de cada zona tendrán la ventaja de organizar las respectivas sedes y, posteriormente, los tres ganadores de esos cuadrangulares junto al mejor segundo se clasificarán al Cuadrangular Final, donde se definirá al campeón del Apertura.

El calendario comenzará con cinco encuentros el sábado 10 de octubre: Obras-Unión Florida, El Talar-Ferro, Chañares-Rocamora, San José-Sociedad Española y Boca-Vélez. La jornada inicial continuará el domingo 11 con otros cuatro compromisos, entre ellos el cruce marplatense entre Quilmes y Peñarol y el de los elencos neuquinos.

Fixture de octubre para las neuquinas

Domingo 11 de octubre

Independiente vs El Biguá

Jueves 15 de octubre

Independiente vs. Quilmes (Mar del Plata)

Viernes 16 de octubre

El Biguá vs. Quilmes (Mar del Plata)

Jueves 22 de octubre

El Biguá vs. Unión (Bahía Blanca)

Viernes 23 de octubre

Independiente vs. Unión (Bahía Blanca)

Jueves 29 de octubre

Boca Juniors vs. El Biguá

Vélez Sarsfield vs. Independiente

Viernes 30 de octubre

Boca Juniors vs. Independiente

Vélez Sarsfield vs. El Biguá