A días del inicio del Mundial 2026, una investigación realizada en Inglaterra alimentó la ilusión de millones de argentinos. Tras más de 10.000 simulaciones del torneo, la Selección Argentina apareció como la principal candidata a levantar nuevamente la Copa del Mundo.

El estudio fue desarrollado por especialistas de la Universidad de Reading y tuvo como objetivo proyectar el comportamiento de las selecciones participantes a partir de datos estadísticos recopilados durante los últimos años. El resultado fue contundente: la Scaloneta terminó en lo más alto de la tabla de probabilidades.

El trabajo, dirigido por el economista James Reade, tomó como base los resultados internacionales registrados desde enero de 2023. A partir de esos datos se construyó un modelo capaz de medir la fortaleza ofensiva, la solidez defensiva y el rendimiento global de cada seleccionado.

Luego llegaron las simulaciones. Miles y miles de partidos virtuales fueron recreados por el sistema, incluyendo fases de grupos, cruces eliminatorios, tiempos suplementarios y definiciones por penales. Y en ese universo estadístico, Argentina fue la selección que más veces terminó dando la vuelta olímpica.

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el equilibrio del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El informe destaca a la Albiceleste como uno de los conjuntos más completos del torneo, con una estructura sólida en defensa, capacidad para controlar los partidos y variantes ofensivas suficientes para resolver encuentros cerrados.

Además, el estudio remarca que la diferencia con otros candidatos es mínima. Francia, España, Inglaterra y Brasil aparecen muy cerca en las proyecciones, aunque la Selección argentina logró imponerse en el promedio general de las simulaciones.

La conclusión vuelve a poner a la Scaloneta en el centro de la escena mundial. No solo llega como la vigente campeona del mundo, sino también como el equipo que mejor combina experiencia, funcionamiento colectivo y jerarquía individual según los modelos matemáticos.

Claro que el fútbol no entiende de algoritmos ni de probabilidades. Las simulaciones no juegan partidos ni levantan copas. Pero en la antesala del Mundial, el respaldo de la estadística funciona como un reconocimiento al trabajo de un ciclo que lleva años compitiendo al máximo nivel.