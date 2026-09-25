Neuquinos compiten por medallas en Juegos Suramericanos 2023

Este viernes en el cierre de varias competencias y disciplinas en la anteúltima jornada de los XIII Juegos Suramericanos que se disputan en la provincia de Santa Fe se prresentarán tres deportistas neuquinos.

En las agusas del Lago Sur del Parque Sur, en la ciudad de Santa Fe Capital, anfitriona de canotaje slalom, donde el palista de Aluminé, Matías Contreras irá en busca de su tercera medalla, luego de dos terceros puestos, que le valieron presea de bronce, tras de subirse al podio el miércoles en el debut de la disciplina en la categoría K1 Kayak Cross, también lo hizo este jueves pero en la modalidad K1 Kayak Paralelo-

En tanto, en esta misma jornada de viernes tendrá su debut en la competencia la nativa de Zapla Giuliana Baigorria, la última de las neuquinas que faltaba entrar en acción, y la hará desde las 9 en la final del lanzamiento de martillo en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti, en Santa Fe capital.

Finalmente, en el predio Óvalo del hipódromo de Rosario, Esteban Silva buscará revancha en la final por equipo mixto en dupla de tiro con arco con Alma Pueyo.

Tras un jueves donde no se dieron los resultados, y donde no pudo meterse en la pelea por la medalla en la modalidad recurvo individual del tiro con arco.



Luego de un buen comienzo en el que superó al peruano Diego Fernández (6-0) y al colombiano Santiago Cruz (6-5), cayó en cuartos de final ante el brasileño, Marcos Dalmeida por 6-0.

Por su parte, Wanda Arca, cayó en esta modalidad ante su compatriota María Giudice 6-2 y tampoco pudo avanzar.







