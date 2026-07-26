El piloto neuquino Lautaro De la Iglesia completó la tercera fecha del certamen Sprint del Campeonato Italiano de Gran Turismo (CIGT) en el circuito de Mugello. Junto a su compañero de equipo Phillippe Denes, con el Lamborghini Huracán del Imperiale Racing, finalizaron en el séptimo puesto y estar entre los diez primeros de la competencia dominical.

Tras ser noveno en pista y ascender al octavo lugar en la final sabatina, el binomio partió desde la cuarta fila en la prueba de hoy. El húngaro fue el encargado de largar y si bien cayó al noveno puesto en el comienzo, luego se recuperó y le entregó el auto al argentino en la sexta posición.

Lautaro de la Iglesia finalizó séptimo en Gran Turismo Italiano en Mugello

El patagónico tomó el volante en los últimos 20 minutos de competencia y protagonizó una pelea cerrada con Guy Albag y Jef Machiels. El ex corredor Turismo Carretera recibió la bandera a cuadros en la sexta colocación, pero fue penalizado por una infracción en el cambio de pilotos y la dupla cayó al séptimo lugar. La victoria quedó en manos del BMW M4 del BMW Italia Ceccatto Racing conducido por Jens Klingmann y Ugo de Wilde.

La continuidad del Campeonato Italiano de Gran Turismo será el próximo 6 de septiembre con la tercera fecha del certamen Endurance en Imola. Por su parte, la última cita del torneo Sprint será el 11 de octubre en Monza.