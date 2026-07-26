El piloto neuquino Lautaro De la Iglesia completó la tercera fecha del certamen Sprint del Campeonato Italiano de Gran Turismo (CIGT) en el circuito de Mugello. Junto a su compañero de equipo Phillippe Denes, con el Lamborghini Huracán del Imperiale Racing, finalizaron en el séptimo puesto y estar entre los diez primeros de la competencia dominical.
Tras ser noveno en pista y ascender al octavo lugar en la final sabatina, el binomio partió desde la cuarta fila en la prueba de hoy. El húngaro fue el encargado de largar y si bien cayó al noveno puesto en el comienzo, luego se recuperó y le entregó el auto al argentino en la sexta posición.
El patagónico tomó el volante en los últimos 20 minutos de competencia y protagonizó una pelea cerrada con Guy Albag y Jef Machiels. El ex corredor Turismo Carretera recibió la bandera a cuadros en la sexta colocación, pero fue penalizado por una infracción en el cambio de pilotos y la dupla cayó al séptimo lugar. La victoria quedó en manos del BMW M4 del BMW Italia Ceccatto Racing conducido por Jens Klingmann y Ugo de Wilde.
La continuidad del Campeonato Italiano de Gran Turismo será el próximo 6 de septiembre con la tercera fecha del certamen Endurance en Imola. Por su parte, la última cita del torneo Sprint será el 11 de octubre en Monza.