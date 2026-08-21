La Copa Davis llegará por primera vez a Neuquén el 19 y 20 de septiembre, cuando Argentina enfrente a Turquía por el Grupo Mundial I en el estadio Ruca Che. La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, anticipó en el programa Grito Sagrado que se organizarán actividades abiertas a la comunidad como parte de la previa del acontecimiento internacional.

Entre las propuestas que ya están en agenda aparecen un entrenamiento abierto y un festival de tenis comunitario, mientras que el Ministerio trabaja junto con la Federación Neuquina de Tenis en otras iniciativas que todavía están en definición.

Josefina Codermatz durante una entrevista en la previa de la Copa Davis que Argentina jugará ante Turquía en el Ruca Che de Neuquén.

El Ruca Che atraviesa actualmente trabajos de puesta en valor para quedar en condiciones de recibir la competencia. La serie Argentina-Turquía será la primera Copa Davis disputada en la Patagonia y tendrá una superficie rápida bajo techo.

Del tenis como alumna a la organización de la Copa Davis

La entrevista tuvo además un momento personal cuando surgió el vínculo de Codermatz con el tenis. El presidente de la Federación Neuquina de Tenis, Pablo Piloto, había contado que la actual ministra fue alumna suya.

“Sí, es verdad, era alumna de él”, reconoció Codermatz durante la conversación.

La funcionaria recordó que durante su vida practicó distintas disciplinas deportivas. Además del tenis, jugó hockey, pádel y fútbol, mientras que actualmente mantiene la actividad física principalmente a través del gimnasio.

El dato adquiere otra dimensión con la llegada de la Copa Davis: quien años atrás asistía a clases de tenis con Piloto hoy integra el equipo que trabaja en la organización y en las actividades que acompañarán la llegada del seleccionado argentino.

El Ruca Che se prepara para recibir a Argentina y Turquía

El estadio será uno de los grandes protagonistas de la serie. La Copa Davis se disputará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, en una cancha rápida instalada especialmente bajo techo. La sede tendrá capacidad para unas 3.000 personas, según la información oficial del evento.

La Provincia declaró de interés provincial la realización de la serie mediante el Decreto 1159/2026, firmado el 10 de agosto. La norma también contempla las gestiones necesarias para la importación temporaria de la cancha y los elementos técnicos requeridos.

En paralelo, el Ministerio de Infraestructura lleva adelante trabajos de pintura y renovación de carpintería en el estadio, como parte de la puesta en valor previa al acontecimiento.

La elección del Ruca Che tiene además un peso histórico. El recinto neuquino, inaugurado en 1995, recibió durante sus más de tres décadas de historia acontecimientos de básquet, vóley, boxeo y otros deportes, y fue escenario de algunos de los primeros pasos de la denominada Generación Dorada del básquet argentino.

La Copa Davis como parte de una agenda deportiva más amplia

La llegada de Argentina y Turquía no aparece aislada dentro de la política deportiva provincial. El Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura viene planteando una combinación entre deporte comunitario, infraestructura, clubes y alto rendimiento.

En enero, Codermatz y Villone habían mantenido un encuentro con deportistas neuquinos de alto rendimiento en Ciudad Deportiva para conocer sus necesidades y objetivos de cara a 2026.

También se desarrollan programas destinados a ampliar el acceso a la actividad física. Uno de ellos es Cerca de la Escuela, que durante el primer semestre alcanzó a más de 1.000 estudiantes de la ciudad de Neuquén.

La Copa Davis permite, en ese contexto, conectar tres dimensiones: un evento internacional, la renovación de infraestructura y el acercamiento del deporte a la comunidad.

Un hecho histórico para el tenis en la Patagonia

La serie entre Argentina y Turquía tendrá un significado especial para Neuquén. Será la primera vez que la Copa Davis se dispute en la Patagonia y también la sede más austral en la historia de la competencia.

El cruce corresponde al Grupo Mundial I y pondrá en juego un lugar en los Qualifiers 2027. Para Argentina también será el regreso a la localía después de dos años y medio y la primera serie como local para el capitán Javier Frana.

El acontecimiento llega, además, en el año en que se cumplen diez años del histórico título argentino de Copa Davis de 2016 y con el seleccionado buscando alcanzar su victoria número 100 en la competición.

El Ruca Che, de la Generación Dorada a la Copa Davis

El estadio no será un escenario cualquiera. Desde su inauguración en 1995 fue sede de acontecimientos deportivos de relevancia nacional e internacional. Entre ellos, el torneo de las Américas de básquet que marcó los primeros pasos de varios jugadores que luego integrarían la Generación Dorada.

Ahora sumará un capítulo diferente: el tenis internacional por equipos llegará por primera vez a la Patagonia.

Ciudad Deportiva suma infraestructura al proyecto deportivo neuquino

Codermatz también puso el foco en la transformación de Ciudad Deportiva, uno de los principales espacios de infraestructura deportiva de la provincia.

El complejo cuenta con una pista de atletismo, una cancha de hockey sobre agua y pistas de ciclismo y patín, mientras avanza además el proyecto de construcción de un natatorio olímpico, presentado por la Provincia como una infraestructura de características inéditas en la Patagonia.

La estrategia oficial apunta a combinar la construcción y renovación de espacios con políticas de acompañamiento a los deportistas.

En ese esquema aparecen las becas deportivas y los programas destinados a atletas de mediano y alto rendimiento. Para 2026, el programa de becas contempla una inversión superior a $250 millones y alcanza a 56 deportistas de 21 disciplinas.

La entrevista completa: