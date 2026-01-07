En las últimas horas el nombre del cipoleño Gustavo Javier “Tuti” Del Prete, comenzó a sonar con insistencia en los medios nacionales así como los mexicanos, ya que corrió la versión que el volante/delantero de 29 años surgido en las inferiores de Cipolletti, estaría entre los jugadores que quieren sumar para sus planteles, Jorge Almirón en Rosario Central y Gustavo Costas en el Racing Club de Avellaneda.

El rionegrino, recordado por sus destacadas actuaciones en Montevideo City Torque en el fútbol uruguayo y en Estudiantes de La Plata, donde en 45 partidos anotó 14 goles y repartió 8 asistencias bajo el mando de Ricardo "El Ruso" Zielinski, no logró consolidarse tras su llegada a la Liga mexicana. Su paso por Pumas, Mazatlán y finalmente Atlas –club que actualmente posee su ficha– estuvo marcado por la irregularidad.

En concreto, durante la última temporada, la 2025, las cifras del futbolista reflejan un bajo rendimiento: 28 partidos disputados, apenas 4 goles convertidos, 2 asistencias y un total de 1.287 minutos en la cancha, números muy alejados de aquellos que lo llevaron a ser considerado una de las figuras emergentes del fútbol sudamericano, que hasta en algún momento siendo jugador del "pincharrata" sonó para una convocatoria de Lionel Scaloni en la previa al Mundial de Qatar 2022.

El 2025 fue un año irregular para el rionegrino, su entorno pretende que regrese a nuestro país

Ante este escenario, y con un contrato vigente hasta diciembre de 2026, su entorno representativo, Gerardo Magdalena y el propio padre del jugador, ya se encuentran realizando gestiones para buscarle una salida que le permita retomar la continuidad y, sobre todo, recuperar el nivel que lo caracterizó en Uruguay y La Plata. La idea es que Del Prete regrese a la Argentina, y se comenzó en la búsqueda de equipos de la Liga Profesional, que jueguen en este 2026 competencias internacionales.

Desde la dirigencia del Atlas, franquicia de Guadalajara en Jalisco, verían con buenos ojos la salida del jugador a cambio de una cifra cercana al millón y medio de dólares; ya que esperan poder recuperar parte de la inversión realizada a principios de 2025.

Los que manejan los destinos del "Tuti", ya han ofrecido al jugador a los clubes Racing Club de Avellaneda y Rosario Central, que habrían mostrado interés en el jugador que junio cumplirá 30 años. La idea es que el jugador vuelva a tener protagonismo, cosa que no logró desde que arribó a México.

Los números de la carrera en el ámbito profesional de Del Prete, marcan que jugó 117 partidos y convirtió 20 goles en 3 categorías de Argentina (Primera División (torneos locales y Copa Argentina), Torneo Federal A en Cipolletti.). En tanto, jugó 154 partidos y convirtió 38 goles en el extranjero. Para los registros históricos jugó 288 partidos y convirtió 66 goles.

También se pudo leer en redes sociales, que la hinchada, socios y simpatizantes de Estudiantes de La Plata, conocida la intención de Rosario Central y Racing Club de Avellaneda, comenzaron una campaña, pidiendo que hagan un esfuerzo de repatriar al valletano rionegrino que tantas satisfacciones le dio.

El tiempo dirá si Del Prete sigue en México, vuelve a nuestro país o emigra algún otro contienente.