La mejor forma de comenzar la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos es con música. A menos de 50 días de Santa Fe 2026, la tercera edición de este certamen en nuestro país, la organización compartió la canción oficial que acompañará la competencia durante dos semanas, del 12 al 26 de septiembre, en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital como principales sedes.

Se trata de “Late el Sur”, interpretada por la santafesina de Arequito Soledad Pastorutti, quien además es autora junto a Marcela Morelo y Claudia Brant, de esta propuesta que busca expresar el espíritu de los Juegos: el esfuerzo cotidiano, los sueños que impulsan a cada atleta, el orgullo de representar a un país y el encuentro entre miles de personas unidas por una misma pasión.

"Cuando recibí la propuesta nos estábamos juntando a componer con Marcela Morelo y Claudia Brant, por el solo gusto de hacerlo, sin tener ningún proyecto concreto. Me llegó esta propuesta, las invité a sumarse y, sin siquiera pensar que nuestra canción podía ser la elegida, nos pusimos manos a la obra”, recordó La Sole.

La artista destacó de Morelo su capacidad para conectar con el público a través de canciones que combinan melodías populares con letras profundas. Mientras que de Brant, compositora argentina radicada en Los Ángeles, valoró su experiencia y la seguridad que le transmite al momento de crear.

La producción musical estuvo a cargo de Rodolfo Lugo, uno de los más reconocidos de la música latinoamericana, con una extensa trayectoria junto a artistas como Mercedes Sosa, Juanes, David Bisbal, Camilo, María Becerra y Lali, entre otros. “Cuando llegó el momento de grabarla, Rodo, que también estaba muy contento con el resultado, me propuso ser el productor. Grabamos con él y quedamos muy felices porque eso que habíamos trabajado unas semanas antes ya tenía forma y sonaba exactamente como lo habíamos imaginado”, recordó la cantante nacida en Arequito hace 45 años.

Late el Sur: la canción oficial de los Juegos Suramericanos 2026

El nombre “Late el Sur” representa mucho más que el lugar donde se desarrollarán los Juegos Suramericanos. Es una metáfora que une al sur del continente con el corazón de miles de deportistas que llegarán a Santa Fe para competir con pasión, compromiso y orgullo por representar a sus países, resltaron desde el Comité Organizador.

“Creo que respeta el espíritu de estos Juegos, pero además hay un tema de pertenencia porque será cantada desde mi provincia, desde mi lugar. ‘Esta tierra te vuelve invencible’, dice la letra en un momento. Ese verso, que alienta a los deportistas desde una identidad profundamente santafesina, me hace sentir muy identificada”, recalcó Pastorutti.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en perú, el paso previo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028...

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Munro, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.