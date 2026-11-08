El Albinegro visita este domingo a Juventud Antoniana de Salta por el partido de ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A. El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Fray Honorato Pistoia. Cipolletti llega con ventaja deportiva y buscará un resultado que le permita definir la clasificación en La Visera de Cemento.

Cipolletti comenzará este domingo una nueva serie eliminatoria frente a Juventud Antoniana, ahora por el segundo ascenso a la primera nacional, con el objetivo de dejar atrás la derrota en la final por el primer ascenso ante San Martín de Formosa. La ida será en Salta, mientras que la revancha tendrá como escenario La Visera. El Albinegro cuenta con una ventaja importante: si la serie termina igualada en el resultado global, avanzará a las semifinales por su mejor ubicación en la competencia.

El equipo de Fabián Enríquez llega después de disputar la final por el primer ascenso, en la que cayó frente a San Martín de Formosa. Por su participación en esa definición, el Albinegro ingresó directamente a los cuartos de final de la Reválida.

Para el inicio de la serie, deberá afrontar la ida con dos ausencias importantes: Gonzalo Lucero, por una lesión muscular, y Andrés Almirón, suspendido por su expulsión en la final. La buena noticia es el regreso de Víctor Manchafico, recuperado de su lesión.

en la fase campeonato, cipolletti ganó en Salta por 2-0

Por su parte, el conjunto salteño consiguió su lugar entre los ocho mejores de la Reválida luego de superar dos instancias eliminatorias. Primero dejó en el camino a Huracán Las Heras y posteriormente eliminó a Sol de América de Formosa, superándolo 3-0 en Salta, aunque cayó 2-0 en la revancha, resultado que le permitió avanzar con un global de 3-2.

El equipo dirigido por Ignacio Sanabria intentará hacerse fuerte en el Fray Honorato Pistoia y conseguir una diferencia que le permita viajar a Cipolletti con posibilidades concretas de clasificación. El entrenador Sergio Maza apostaría por una formación similar a la que jugó ante Sol de América, con los posibles ingresos de Sanabria y Esparza.

Probable formaciones:

Juventud Antoniana: Abraham; Gómez, Monti, López, Ignacio Sanabria; Palacios, Iturrieta, Martín Esparza, Tomás Assennato; Pedro Muné y Pablo Alvarenga.

Cipolletti: Facundo Crespo; Cristian González, Nicolás Trejo, Víctor Manchafico y Nicolás García; Marcos Pérez, Maximiliano López, Brian Obregón y Fernando Petinerolli; Maximiliano Peralta y Facundo Acevedo.

Datos del partido:

Hora: 17:00.

Estadio: Fray Honorato Pistoia (Salta).

Árbitro: Lucas Nicolás Cavallero.

Asistentes: Sebastián Osudar y Hugo Fleitas.