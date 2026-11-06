Cipolletti viajará a Salta diezmado para visitar a Juventud Antoniana el domingo desde las 17 por el arranque de los playoffs camino al segundo ascenso a la Primera Nacional.

El conjunto rionegrino ya sabía que dejó de contar con Andrés Almirón, no sólo para jugar casi todo el segundo tiempo de la final ante San Martín de Formosa, sino que el Tribunal de Disciplina le aplicó tres partidos de castigo. Hay apelación en curso, pero el chaqueño no viaja y tampoco estaría para la revancha en La Visera.

Sin embargo, quien se sumó de manera inesperada en la semana de entrenamientos fue el neuquino Gonzalo Lucero. El mediocampista tuvo una lesión muscular en el gemelo. Faltan completar estudios, pero el panorama no es bueno para él en el tramo más caliente de la temporada.

Marcos Pérez, el capitán de Cipolletti que se resetea en Salta enfrentando a un revitalizado Juventud Antoniana.

Lucero tampoco viaja y, en consecuencia, habrá un mediocampo totalmente desmembrado en la formación de Fabián Enríquez que no confirmó el 11. El que se mete con seguridad es Maximiliano López.

El pedido de Juventud Antoniana

En Salta, el club anfitrión inició los trámites para recibir habilitación completa en su estadio Fray Honorato Pistoia. Actualmente, Juventud Antoniana estaba jugando con un aforo de 5.000 personas, pero la expectativa ha aumentado y se pidió el permiso correspondiente para ampliar ese número.

Cipolletti ya jugó y ganó allí esta misma temporada, por la última fecha del Nonagonal, sellando su clasificación en el Nonagonal B. Sobre todo para el conjunto del Norte, el presente es muy diferente a nivel individual y colectivo.