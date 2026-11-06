La sanción de tres fechas que el Tribunal de Disciplina le había aplicado a Andrés Almirón por su expulsión en la final del Torneo Federal A ante San Martín de Formosa había provocado sorpresa en Cipolletti que apeló y, a horas de subirse al avión para visitar a Juventud Antoniana, fue notificado que el jugador estará habilitado para la revancha.

Redujeron la sanción

Dos partidos menos de lo previsto originalmente deberá cumplir el chaqueño, luego de ver la tarjeta roja por aplicar un golpe sin pelota al rival, en el comienzo del segundo tiempo en San Francisco.

El chaqueño Andrés Almirón vio la roja en la final ante San Martín de Formosa. Fue sancionado con tres fechas, le redujeron sólo a una.

Sin embargo, eran varios los ejemplos recientes en que la ley deportiva no había sido tan rigurosa y la dirigencia rionegrina se amparó en ellos para lograr el objetivo.

En el cruce de ida contra Alvarado, por las semifinales, el delantero visitante Germán Sosa se fue expulsado de La Visera por un cachetazo sobre el rostro de Cristian González y el goleador sólo se perdió la revancha en el Mundialista de Mar del Plata.

Brian Guille de Olimpo protagonizó un hecho similar al de Almirón en Formosa contra San Martín en semifinales y también se ausentó apenas un partido de la Reválida.

Terna santafesina

Lucas Cavallero será el árbitro del partido de ida por los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A entre Juventud Antoniana y Cipolletti, el domingo a las 17 en el estadio Fray Honorato Pistoia.

El plantel patagónico emprenderá el viaje en avión desde el aeropuerto internacional de Neuquén este viernes sin la presencia de Almirón, pero tampoco de Gonzalo Lucero, lesionado.

Dos bajas muy sensibles en la mitad de cancha para los dirigidos por Fabián Enríquez que cuentan con ventaja deportiva en la llave y definirán en una semana en La Visera.