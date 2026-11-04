Se confirmó el día y el horario del partido de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A 2026, en el que Juventud Antoniana de Salta que viene de superar en 16avos y en octavos a Huracán Las Heras de Mendoza y a Sol de América de Formosa, enfrentará a Cipolletti, que viene de perder la finalísima por el primer ascenso contra los formoseños de San Martín en San Francisco, Córdoba el domingo 25 de octubre.

El santo recibirá a los rionegrinos el domingo desde las 17 en el Fray Honorato Pistoia, en el primer chico de una serie que se definirá siete días más más tarde en La Visera.

Las redes sociales de Salta comenzaron a vivir con intensidad el partido, aunque el epicentro apunta a lo que ocurrió hace 30 años en el alto valle. cuando los salteños consiguieron el histórico ascenso a la B Nacional en 1996, en una definición que quedó marcada por la violencia, pero también por la épica del equipo norteño.

Este año ya se enfrentaron norteños y patagónicos en Salta, por la novena y última fecha de la Fase Campeonato, Cipolletti se impuso por 2 a 0. Andrés Almirón -que este domingo no podrá ser de la partida por estar suspendido- anotó a los 18 minutos del primer tiempo tras un grosero error del arquero Juan Cruz Nadal y luego amplió el tucumano Martín Peralta para el 2 a 0 del conjunto de Río Negro. Además, en el local Matías Vicedo se fue expulsado a los 28' del segundo tiempo.

Los valletanos estarán viajando vía aérea el sábado en vuelo directo desde el aeropuerto de Neuquén hasta el Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes.

Cabe recordar que Cipolletti, por mejor ubicación en la tabla general, tendrá ventaja deportiva y que en caso de empate en el global de los 180 minutos, la clasificación a semifinales de la Reválida será para los patagónicos.

Los otros cruces

Se conoció en las últimas horas, que Olimpo de Bahía Blanca se medirá ante Kimberley de Mar del Plata por los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, la llave se disputará entre semana, comenzando en La Feliz y definiéndose en el estadio Roberto Carminatti.

El partido de ida irá el jueves 12, a las 15.30. Mientras que la revancha, en Ángel Brunel y Colón se jugará el martes 17 con horario a defenir. El aurinegro tendrá ventaja deportiva, por lo que avanzará a semifinales en caso de igualdad en puntos y goles. Esta modificación en el calendario se debe a la visita del Papa a nuestro país.

Los otros cruces de los cuartos de final los animarán, Alvarado de Mar del Plata ante Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy frente a Douglas Haig de Pergamino.