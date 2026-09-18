Este viernes a las 21, en el estadio Fray Honorato Pistoia de la ciudad de Salta jugarán por la novena y última fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2026 Juventud Antoniana y Cipolletti. El equipo rionegrino irá en la búsqueda de la clasificación a los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional 2027.

Tal como ocurrió la fecha pasada contra Alvarado de Mar del Plata en La Visera, el encuentro tendrá transmisión exclusiva por la plataforma de streaming de la AFA, LPF Play y los medios locales lo podrá hacer solo por radio.

El anuncio de AFA Play de la transmisión del partido

Si los rionegrinos gana asegurarán la clasificación sin depender de otro resultado. En cambio, si empata o pierde, deberá esperar hasta el domingo y necesitará que Kimberley de Mar del Plata no derrote a Villa Mitre en Bahía Blanca. En el caso de sumar un punto, también entraría si Olimpo de Bahía Blanca pierde con Alvarado en Mar del Plata.

Juventud Antoniana hizo una mala campaña en esta fase y no ganó ningún partido (dos empates y cinco derrotas). Ya sabe que jugará los playoffs por el segundo ascenso por lo que no tiene casi nada en juego.

No cabe duda, será un duelo con una fuerte historia dentro del ascenso.

El santiagueño Rodrigo Rivero será el árbitro principal, contará con la asistencia de Exequiel Agüero y Luis Ortiz, mientras que Santiago Agüero completará el cuerpo arbitral. El juez no tiene antecedentes dirigiendo a estas instituciones, aunque cuenta con una vasta experiencia en el Federal A. De hecho, Rivero acumula una buena cantidad de partidos en la Primera Nacional y también tuvo rodaje en Copa Argentina y Primera División, con dos encuentros dirigidos en cada certamen.

El resto de la fecha se jugará el domingo en simultáneo, desde las 15. En Las Heras en Mendoza, Huracán recibirá a Atenas; Villa Mitre hará lo propio ante Kimberley en Bahía Blanca, mientras que Alvarado chocará con Olimpo en Mar del Plata.