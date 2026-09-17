Cipolletti parte vía aérea rumbo a Salta, sede de su partido ante Juventud Antoniana por la 9ª y última fecha de la ronda Campeonato en el Torneo Federal A que ya lo tiene clasificado a la Copa Argentina 2027, pero que espera por la tercera ronda rumbo al ascenso.

El equipo de Fabián Henríquez comenzará a jugar la última fecha en la cuarta posición de la zona B el viernes desde las 21 en el Padre Martearena, con 12 puntos al igual que Olimpo (mejor diferencia de gol para los bahienses), uno por encima de Argentino Monte Maíz que ya no cuenta porque queda libre el fin de semana, pero a dos de Kimberley de Mar del Plata que visitará a Villa Mitre (obligado a ganar para entrar en la conversación porque tiene 9) el domingo desde las 15.

Maximiliano López y Nicolás Peralta, dos de los nombres importantes en el plantel de Cipolletti.

El listado de necesidades para el conjunto rionegrino es simple: si gana no dependerá de nadie para seguir soñando con el primer ascenso a la segunda categoría, pero en caso de empate deberá esperar que Kimberley y Villa Mitre también repartan puntos en Bahía Blanca.

Una derrota lo dejará a merced de lo que ocurra 48 horas más tarde en Bahía Blanca. Si Cipo pierde y en el sur de la provincia de Buenos Aires hay un ganador, el camino a seguir en post del objetivo será el de los playoffs, excepto que Alvarado caiga en su visita a Alvarado de Mar del Plata por una diferencia mínima de tres goles.

Las posciones actualizadas previo al arranque de la última fecha en la zona B de la ronda Campeonato del Federal A 2026.

Por la televisión rionegrina

El partido decisivo entre el eliminado Juventud Antoniana y Cipolletti podrá verse en directo por la pantalla de Canal 10. También en YouTube para quienes no residan en el Alto Valle.

Luego de la presencia de AFA Play en La Visera que quitó esa chance gratuita de la TV estatal en el cruce contra Alvarado, la campaña del Albinegro recobra sus alcances habituales.