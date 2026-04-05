Por la 3ª fecha del Torneo Federal A, Cipolletti logró sumar en condición de visitante ante Huracán Las Heras después del 1 a 1 final que se selló en Mendoza por la zona C.

El Albinegro arrancó ganando en la tarde cuyana. Nicolás Peralta por segunda semana consecutiva se anotó en la red a los 42 minutos, luego de un buen desborde personal por la derecha del ataque que le permitió meterse dentro del área y definir fuerte al primer palo, arriba del arquero rival que poco pudo hacer ante la potencia en la definición.

El golpe de efecto al juego antes del descanso pudo haberle dado tranquilidad al visitante, pero no lo pudo sostener mucho tiempo ya que en una de las primeras jugadas del complemento, Facundo Romero sacudió la red del arco defendido por Facundo Crespo dejando la igualdad sellada.

Cipo lo buscó hasta el final, su arquero también fue importante en más de una intervención y sumar lejos de casa siempre termina siendo un buen negocio en la categoría.

Con el punto, el Albinegro llegó a los 4 en la tabla de posiciones de su zona, quedó a uno de los líderes Juventud Unida de San Luis y Costaba Brava de La Pampa, en la misma línea que el Deportivo Rincón y Atenas de Río Cuarto.

La próxima

El fin de semana, Cipolletti volverá a La Visera para recibir al líder pampeano, mientras que los neuquinos visitarán a los puntanos.

Dos compromisos directos para los representantes regionales, justo antes de chocar entre sí sobre el sintético de los petroleros que está fijado para el quinto capítulo de la temporada.