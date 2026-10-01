La dirigencia de Cipolletti espera una recaudación récord para la revancha ante Sol de América de Formosa por los cuartos de final en el Torneo Federal A 2026 que se jugará este domingo 4 de octubre a las 11 en La Visera. El atípico horario responde a la solicitud de la Policía que por la tarde estará afectada al control del desfile cívico que se llevará a cabo por el Aniversario de la ciudad que es el sábado, pero que volcará a toda la comunidad en el turno vespertino.

Aunque el duelo irá televisado en directo por la señal de Fox Sports, nada de eso ha repercutido en la expectativa del partido en la ciudad que puede marcar el camino de continuidad hacia el ascenso.

El Albinegro, que volvió el martes desde el norte del país, cayó 1 a 0 en la cancha de Sol de América, pero como tiene una mejor clasificación en el Nonagonal, cuenta con la ventaja deportiva. Por esa razón, el club rionegrino no sólo define como local, sino que ante igualdad de puntos en la llave, será el clasificado.

Federico Acevedo no vuelto a marcar con la camiseta de Cipolletti desde su "perdón" dirigencial por no renovar contrato con el club. Foto: Luis Amaolo.

Marcos Liuzzi será el juez principal de un duelo a todo o nada que espera por una multitud en las tribunas. Las entradas se están vendiendo de manera anticipada desde la semana pasada y esta semana se ha reforzado el expendio por ventanilla, en la secretaría de la calle Mengelle. Las populares tienen un costo de $20.000, mientras que la platea está en $50.000.

Hasta el viernes a las 20 habrá tiempo de seguir adquiriendo las populares y plateas en el mismo lugar. Ya en sábado, la venta se trasladará a las boleterías del estadio, sobre calle O’Higgins.

Deportivo

En el plano deportivo, el Albinegro recuperaría al mediocampista Maximiliano López. Aunque en principio, la preocupación fundamental será encontrar reemplazo para el lateral derecho Nicolás Trejo.

Yago Piro, que en el segundo semestre parece haber perdido terreno para el técnico Fabián Henríquez, pica en punto para completar la última línea.

Probable formación de Cipolletti

Facundo Crespo; Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Brandon Obregón o López; Nicolás Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Henríquez.