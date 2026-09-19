Por la novena y última fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2026, Cipolletti se impuso por 2 a 0 a Juventud Antoniana en cotejo que se disputó en el estadio Fray Honorato Pistoia de la ciudad de Salta.

El equipo producto de la victoria en el norte argentino logró la clasificación a los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional 2027, encuentro que tuvo la transmisión exclusiva por la plataforma de streaming de la AFA, LPF Play.

El chaqueño Andrés Almirón anotó a los 18 minutos del primer tiempo tras un grosero error del arquero local Juan Cruz Nadal. El Santo dominó en los minutos siguientes con un par de llegadas pero se encontró con un seguro Crespo y la falta de gol de un equipo que hay tenido una segunda fase para el olvido.

Llegando a los 40 minutos de la etapa inicial, el neuquino Gonzalo Lucero le puso un gran pase en profundidad a Almirón que buscó el centro al medio. La pelota se desvió y le quedó al tucumano Nicolás Peralta que marcó el 2 a 0 al definir al primer palo. Y llevarse el triunfo parcial.

El mendocino Tadeo Marchiori -hermano del arquero de Vélez Sarsfield- estuvo cerca del descuento en el arranque del complemento con una medivuelta de zurda que rozó el palo. A los 28 minutos del complemento, Juventud se quedó con 10 por la expulsión de Matías Vicedo por doble amarilla.

El último tramo se hizo de ida y vuelta. Nahuel Luna casi hace el tercero con un derechazo que pegó en el palo y salió. Del otro lado, Facundo Crespo se lució al sacarle un cabezazo a Pablo Alvarenga.

Cipolletti conocerá su rival en cuartos de final el próximo domingo cuando se complete la última fecha de esta fase. La serie se jugará a ida y vuelta. No jugaba esta instancia desde 2021 cuando cayó ante Chaco For Ever.

Para este encuentro, volvió al equipo Nehuén García que viene de cumplir la suspensión por cinco amarillas. También regresó Federico Acevedo, tras arreglar su conflicto contractual con el club.

La Previa

Este viernes a las 21, en el estadio Fray Honorato Pistoia de la ciudad de Salta jugarán por la novena y última fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2026 Juventud Antoniana y Cipolletti. El equipo rionegrino irá en la búsqueda de la clasificación a los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional 2027.

Tal como ocurrió la fecha pasada contra Alvarado de Mar del Plata en La Visera, el encuentro tendrá transmisión exclusiva por la plataforma de streaming de la AFA, LPF Play y los medios locales lo podrá hacer solo por radio.

El anuncio de AFA Play de la transmisión del partido

Si los rionegrinos gana asegurarán la clasificación sin depender de otro resultado. En cambio, si empata o pierde, deberá esperar hasta el domingo y necesitará que Kimberley de Mar del Plata no derrote a Villa Mitre en Bahía Blanca. En el caso de sumar un punto, también entraría si Olimpo de Bahía Blanca pierde con Alvarado en Mar del Plata.

Juventud Antoniana hizo una mala campaña en esta fase y no ganó ningún partido (dos empates y cinco derrotas). Ya sabe que jugará los playoffs por el segundo ascenso por lo que no tiene casi nada en juego.

No cabe duda, será un duelo con una fuerte historia dentro del ascenso.

El santiagueño Rodrigo Rivero será el árbitro principal, contará con la asistencia de Exequiel Agüero y Luis Ortiz, mientras que Santiago Agüero completará el cuerpo arbitral. El juez no tiene antecedentes dirigiendo a estas instituciones, aunque cuenta con una vasta experiencia en el Federal A. De hecho, Rivero acumula una buena cantidad de partidos en la Primera Nacional y también tuvo rodaje en Copa Argentina y Primera División, con dos encuentros dirigidos en cada certamen.

El resto de la fecha se jugará el domingo en simultáneo, desde las 15. En Las Heras en Mendoza, Huracán recibirá a Atenas; Villa Mitre hará lo propio ante Kimberley en Bahía Blanca, mientras que Alvarado chocará con Olimpo en Mar del Plata.