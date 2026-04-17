El Federal A juega este fin de semana la quinta fecha, donde el duelo zonal entre el Deportivo Rincón vs. Cipolletti se lleva todas las miradas. En el norte neuquino se verán las caras el sábado desde las 16hs con arbitraje de Fernando Marco. Será la 7ma vez que se verán las caras, con una leve ventaja para el elenco neuquino.

Es la tercera temporada que están ambos en la misma categoría, desde el 2024 que ambos se ven las caras, esta vez en zona diferente. En seis enfrentamientos, el Deportivo Rincón se impuso en tres oportunidades, el albinegro lo hizo en dos, mientras que igualaron en una oportunidad. Hasta el momento, no se ganaron de visitante.

En la actual temporada, ambos están en la zona con los equipos de Cuyo, donde el inicio es prometedor: 6 puntos, uno menos que los líderes, Juventud Unidad de San Luis y Costa Brava de La Pampa.

Por parte del León del norte, viene de igualar 0-0 en la provincia puntana, con una gran actuación de Alejandro “oso” Sánchez; “Nos preparamos de la mejor manera, todos los partidos son como una final. Se dará un lindo partido, ambos necesitamos ganar para seguir con la construcción. Se va a dar un lindo clásico”.

Así mismo, Cristian Estigaribia, delantero del elenco neuquino destacó que para este juego “hay mucha expectativa, intentaremos ganar”, agregando además que “nos enfocamos en nosotros mismo y de tratar de plasmar nuestra idea de juego en nuestra cancha, que se complica un poco por el tema del sintético”.

En la vereda del frente estará Cipolletti, quien llega luego de empatar en 1 tanto de local Costa Brava de local, y con varias bajas por lesión y expulsados, “tenemos un plantel con muchos jugadores que pueden hacer lo mismo o mejor que los que no pueden estar este sábado, confiando que saldrá todo bien y que están todos preparados” expresó Facundo Crespo, arquero y referente del elenco rionegrino, agregó además que “estamos creciendo bastante, es importante este partidos luego de los puntos de local”.

Por su parte, Nehuen García resaltó que “Estamos todos iguales en las primeras fechas, nosotros buscamos un equipo que se consolide, vamos por un buen camino y vamos a Rincón con nuestras armas” dijo el atacante, agregando además que “Queremos ser protagonistas y buscar el partido en una cancha difícil, vamos a plasmar nuestro juego. Será duro como todas las veces que vamos a Rincón por el suelo sintético”.

Para el sábado el arbitraje estará a cargo de Fernando Marcos de Bahía Blanca, Emiliano Bustos de Rio Colorado, y Felipe Zonco de Coronel Dorrego. Diego Álvarez será el cuarto juez.

Prima Multimedios tendrá una transmisión especial iniciando desde este viernes con un programa de Grito Sagrado (de 18 a 20hs) desde Rincón de los Sauces, el sábado 14hs arranca la transmisión con la previa, 16hs el partido, y el post cotejo con todo lo que dejará el juego.