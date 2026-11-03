Desde la entidad cordobesa de Sportivo Belgrano de San Francisco destacó en las últimas horas en forma pública la actitud de la dirigencia del Club Cipolletti, luego de que se registraran daños en el sector de tribunas que había ocupado la hinchada rionegrina durante la definición del Torneo Federal A 2026 disputada el pasado domingo 25 de octubre en el estadio Juan Pablo Francia.

Según comentó el club anfitrión de la final en una publicación institucional, una vez evaluadas las roturas se comunicó con los dirigentes albinegros y les envió fotografías y el presupuesto para realizar las reparaciones. La respuesta, señalaron, fue inmediata: Cipolletti asumió la responsabilidad y transfirió 6.367.434 de pesos para cubrir los materiales necesarios.

Los trabajos quedarán a cargo del propio personal de mantenimiento de Sportivo Belgrano. El pago permitió resolver el reclamo y evitar que la situación se prolongara más allá de lo ocurrido en la cancha. Pero el mensaje del club donde se jugó la definición no se limitó a informar la transferencia. También quiso destacar la predisposición de sus pares rionegrinos y agradecer una respuesta que consideró responsable y comprometida.

La hinchada de Cipolletti rompió el alambrado del estadio de Sportivo Belgrano y se hizo cargo del daño

“Los valores institucionales también se demuestran en estos gestos”, expresó Sportivo Belgrano al cerrar su publicación.

El reconocimiento deja una imagen que vale la pena rescatar del cierre del torneo, dos clubes que estuvieron frente a frente en una definición deportiva y que, una vez terminado el partido, encontraron una manera de resolver un problema con diálogo y responsabilidad.

Una final puede dejar un resultado deportivo, pero también situaciones que se resuelven después del partido. Y en este caso, la respuesta de una institución recibió el reconocimiento de la otra.