Se puso en marcha la séptima fecha del la Fase Campeonato-Nonagonal del Torneo Federal A 2026, que este domingo tendrá la participación de Cipolletti visitando a Olimpo de Bahía Blanca en el estadio Roberto Natalio Carminatti de la avenida Colón y Ángel Brunel.

En el primer juego de la programación, Kimberley de Mar del Plata goleó a Juventud Antonia en Salta en el estadio Fray Honorato Pistoia. El Dragón se impuso por 3 a 0 y se metió entre los 4 equipos que estarían avanzando a los playoffs en busca del primer ascenso a la Primera Nacional 2027.

Los goles del equipo marplatense los anotaron Facundo Russo y Rodrigo Ríos en dos oportunidades, con esta victoria, el albiverde alcanzó a Villa Mitre con 9 puntos y lo desplazó del cuarto puesto por tener más goles a favor (8 a 5) aunque la misma diferencia de tantos (2).

En tanto, el triunfo de los bonaereses, catapultó a Cipolletti al sexto puesto, lo lo que hoy está afuera de los play off por el primer ascenso y tambien no clasifica entre los equipos que están accediendo a la Copa Argentina del venidero año.

Juventud Antoniana el elenco salteño ya sin posibilidades de pelear por el primer ascenso

Mientras que Juventud Antoniana sigue en la última colocación, con sólo dos unidades que curiosamente las consiguió ante los equipo bahienses, ya que empató sin goles ante Olimpo (de visitante) y Villa Mitre (en Salta). No marcó goles en lo que va de esta fase y ya está establecido que se sumará a los equipos que estan jugando la Reválida.

La séptima fecha se completará este domingo con tres partidos. En Bahía Blanca Olimpo recibirá a Cipolletti a las 15.30 y con arbitraje de Diego Novelli. Además, a las 15, Alvarado será local de Atenas de Río Cuarto con arbitraje de Jorge Etem. Por último, a las 15.30, Huracán Las Heras y Argentino de Monte Maíz se medirán en Mendoza con Maximiliano Silcan Jerez como árbitro principal.

Así están las posiciones de los Nonagonales, en el inicio de la fecha 7:

-Zona B: 1°) Alvarado y Olimpo, 11 puntos; 3°) Atenas, 10; 4º) Kimberley, 9; 5°) Villa Mitre, 9; 6º) Cipolletti, 8; 7°) Argentino MM, 5; 8º) Huracán (Las Heras), 3; y 9º) Juventud Antoniana (Salta), 2.

-Zona A: 1°) San Martín (Formosa), 13 puntos; 2°) Sol de América, 10; 3º) Douglas Haig, 9 de Julio y Gimnasia de Chivilcoy, 8; 6º) Defensores de Villa Ramallo, 7; 7°) Sarmiento (La Banda) y Sportivo Belgrano, 5 y 9°) Mitre (Posadas), 1.

Los 4 primeros de cada grupo avanzarán a los cruces por el primer ascenso

Los 5 primeros de cada grupo disputarán la Copa Argentina 2026