Cipolletti albergará el Campeonato Clausura B de Patinaje Artístico

El Estadio Municipal de Cipolletti será sede del Campeonato Clausura B de Patinaje Artístico, una de las competencias nacionales más importantes de la disciplina. El certamen reunirá a unos 1.500 patinadores provenientes de distintos puntos del país.

El torneo organizado y fiscalizado por la Confederación Argentina de Patín y la Federación de Patinadores de Río Negro se desarrollará del 24 al 31 de julio, también contará con el acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti.

Durante los días de competencia, la actividad iniciará a las 8 y se extenderá hasta las 22. El presidente de la Federación de Patinadores de Río Negro, Marcelo Rivero, destacó la elección de la ciudad como sede del campeonato y puso en valor las condiciones del estadio.

"Estamos muy contentos de realizar el Clausura B en Cipolletti, ya que el Estadio tiene un parquet flotante recién laqueado y grandes tribunas para estar a la altura de las condiciones que se necesitan. Va a ser un orgullo porque la provincia de Río Negro va a presentarse con 40 patinadores, de Bariloche, Roca, Viedma, entre otras localidades", expresó.

La designación de Cipolletti como anfitriona del certamen fue posible, en parte, gracias a las obras de renovación realizadas este año en el Estadio Municipal. El municipio ejecutó la restauración y puesta en valor del piso de parquet, una superficie de aproximadamente 800 metros cuadrados cuya mejora resultó clave para garantizar condiciones seguras y adecuadas para la práctica deportiva de alto nivel.