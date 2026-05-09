Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe se enfrentarán desde las 21.30 en el Estadio Bautista Gargantini, en el Parque General San Martin de la capital cuyana, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

a Lepra fue el mejor equipo durante la primera etapa del campeonato y viene de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que el Tatengue se metió en playoffs gracias a resultados ajenos y ahora buscará dar el golpe. Quien gane este partido chocará en cuartos contra el ganador del clásico cordobés.

El conjunto mendocino vive el mejor momento de su historia y llega a los octavos de final de gran manera. Con 34 puntos, fue el líder indiscutido de la Zona B y se aseguró el primer puesto con una fecha de antelación, lugar que le permitirá jugar hasta las semifinales del campeonato -en caso de llegar a dicha instancia- como local. La única manera que saldrá de su cancha es si llega a la final porque se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Lepra viene de empatar 1 a 1 frente a Fluminense de Brasil el último miércoles por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Libertadores y alcanzó los diez puntos, clasificándose a los octavos de final del máximo certamen continental con dos partidos de antelación y con muchas chances de finalizar puntero en el cuadrangular. Los dirigidos por Alfredo Berti ostentan un invicto de once partidos, con ocho triunfos y apenas tres empates.

Unión tuvo que esperar resultados ajenos para meterse en los octavos del Apertura. El Tatengue venía haciendo una buena campaña pero no pudo ganar en los últimos cuatro partidos (1-2 con Estudiantes, 2-3 frente a Newell’s, 2-2 contra Vélez y 1-1 con Talleres) y terminó con 21 puntos en la Zona A.

Cuando finalizó su último partido de la fase regular, el equipo santafesino estaba octavo aunque tanto Defensa y Justicia como Instituto podían superarlo. Sin embargo, el Halcón perdió 2 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y terminó con 19 unidades, mientras que la Gloria venció 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto pero culminó con peor diferencia de gol que el Tatenque y también quedó eliminado.

Probables Formaciones

Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Carol Madelón.

Hora de Inicio: 21.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Bautista Gargantini