Ya rueda la pelota en Córdoba y no es un partido más. Talleres y Belgrano comenzaron a disputar un clásico cargado de tensión, orgullo y muchísimo en juego en el Mario Alberto Kempes, escenario de un cruce que paraliza a toda la provincia. Por los octavos de final del Torneo Apertura, la T y el Pirata protagonizan un mata-mata bravo, de esos donde no hay margen de error: noventa minutos para seguir soñando o quedarse con las manos vacías antes de tiempo.

Se paraliza Córdoba con el clásico que determinará quien se mete en cuartos de final. Talleres oficializa de local, luego de queda en el 4to lugar del A con 26 puntos. El elenco de Carlos Tevez fue de menos a más en el torneo, y escaló posiciones, permitiéndole poder jugar en el Kempes, repleto de hinchas de la T.

Para este juego, el “Apache” recupera a Matías Catalán, Franco Cristaldo, Diego Valoyes y Santiago Fernández, recuperados de sus respectivas molestias, y estarían en la consideración del 11 inicial.

Por su parte Belgrano, finalizó en la 5ta colocación del Grupo B con 26 puntos, misma cantidad que su rival de turno. El “Ruso” Zielinski guardó varios de sus titulares en la última fecha donde goleó a Sarmiento, para este juego apuesta con lo mejor que tiene para meterse en cuartos de final de un torneo, donde arrancó de gran forma, pero que algunos resultados lo hicieron tambalear.

El neuquino Sporle será titular en Belgrano que busca dar el golpe en el Kempes.

Será la primera vez que ambos elencos definen un mano a mano en primera división, si lo hicieron en otra competencias; la última en la Copa Argentina del 2013 donde Talleres superó en 32avos a Belgrano por 1-0. La más recordada fue la final por el ascenso a primera de 1998, donde la T se quedó con el triunfo.

EL historial registra una igualdad absoluta entre ambos, en 407 enfrentamientos, ambos ganaron 133 veces, mientras que igualaron en 140 oportunidades.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Mateo Cáceres; Valentín Depietri o Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli o Ramiro Hernandes; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del Partido:

Hora: 16.30

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Mario Alberto Kempes