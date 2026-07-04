Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, autoridades provinciales, municipales y representantes de la comunidad, inauguraron el Instituto Movente, un espacio impulsado por la Fundación Stábile que busca fortalecer el desarrollo deportivo, educativo y social en Centenario.

La obra fue posible gracias a una inversión provincial de 50 millones de pesos, otorgada mediante el Programa Clubes Sociales, que permitió ejecutar el cerramiento del playón deportivo existente, incorporar materiales y montar la estructura necesaria para ampliar la infraestructura destinada a actividades deportivas, recreativas y de formación.

Las nuevas instalaciones estarán abiertas para el desarrollo de propuestas educativas, encuentros de organizaciones sociales, entrenamiento de deportistas de alto rendimiento, alojamiento de delegaciones y actividades de integración comunitaria, consolidando un espacio de uso público para la localidad.

Las nuevas instalaciones podrán utilizarse para actividades deportivas, educativas, recreativas y sociales, además del alojamiento de delegaciones.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó el valor estratégico del proyecto y remarcó que el instituto cuenta con un laboratorio de desarrollo cognitivo "único en la provincia" para el trabajo vinculado al deporte motor. Señaló que ese tipo de herramientas representan un acompañamiento fundamental para jóvenes deportistas y valoró que la institución integre deporte, educación, inclusión y tecnología en un mismo espacio.

La ministra también resaltó el alcance del Programa Clubes Sociales, que otorga aportes no reintegrables de 50 millones de pesos para obras de infraestructura o adquisición de equipamiento. Explicó que, a cambio, las instituciones realizan contraprestaciones mediante becas sociales y la apertura de sus instalaciones para actividades comunitarias.

Además, celebró la reciente promulgación de la ley que garantiza el acompañamiento de las trayectorias educativas de deportistas de mediano y alto rendimiento, y afirmó que el Instituto Movente ya venía aplicando ese modelo antes de la sanción de la norma.

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, expresó su satisfacción por participar de la inauguración en la ciudad donde nació y estudió. Recordó el trabajo histórico del padre Stábile para sostener la escuela y destacó el cambio que significó el fortalecimiento de las instituciones mediante el acompañamiento del Estado y la articulación público-privada. "Me alegra ver el crecimiento y participar en esto", afirmó.

Cimolai: "Este mega estadio es mérito de todos"

El intendente de Centenario, Esteban Cimolai, consideró que la inauguración representa "el fruto del esfuerzo y la decisión de toda la comunidad educativa". Felicitó especialmente a Matías Sánchez y al equipo de trabajo por el compromiso demostrado para concretar el proyecto y aseguró que "este mega estadio es mérito de todos". Además, expresó su deseo de que la comunidad pueda aprovechar plenamente un espacio "que Centenario se merece".

Durante el acto, el presidente de la Fundación Stábile, Matías Sánchez, recordó que el proyecto comenzó en 2004 impulsado por Marta Fornés y Antonio Zivkovic y explicó que Movente nació con el objetivo de promover la mejora, la inclusión y la formación deportiva. Indicó que el instituto trabaja con atletas, equipos y pilotos de automovilismo, al tiempo que ofrece becas y actividades abiertas a la comunidad. También agradeció el compromiso del equipo de profesionales y el acompañamiento del Gobierno provincial, el municipio y el sector privado para hacer realidad la obra.

Tras el corte de cintas y la bendición de las instalaciones, las autoridades recorrieron el nuevo edificio junto a representantes de instituciones, organizaciones sociales y vecinos que participaron de la inauguración. El acto contó además con la presencia de la senadora Julieta Corroza; la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; y el delegado regional de la Zona Confluencia, Jorge Jamut.