El seleccionado argentino femenino de vóley categoría U19 estará en Neuquén desde el 28 de julio hasta el 2 de agosto, donde jugará una serie de amistosos con el combinado de China U17. que están programados para disputarse en el estadio Ruca Che, emplazado en el barrio San Lorenzo en el oeste de la capital provincial, donde además habrá una serie de capacitaciones para entrenadores.

Las Panteritas, como se denomina a los elencos de las categorías juveniles, se alistan para el Campeonato Continental y Panamericano Femenino Sub-19, que se jugará del 17 al 25 de julio de 2026 en San José, Costa Rica. El elenco asiático última detalles para lo que será el Mundial de la divisional U17 que se jugará en Chile en las próximas semanas, es por ello que la chance es perfecta para que el vóley a nivel selecciones vuelva a Neuquén.

El equipo nacional, comandado por el ex armador de la selección nacional de varones, Nicolás Efron, jugará varios cotejos, dos de ellos con púbico en general, y otros reservado para los colegios neuquinos. Además, se confirmó que el staff técnico dará capacitaciones a lo largo de la estadía para diferentes entrenadores zonales. Las inscripciones estarán en las redes de la Federación provincial.

"Tenemos dos días de concentración, luego jugarán cuatro partidos a lo largo del fin de semana" aseguró Federico Bolan, presidente del ECYDENSE, quien además resaltó “ver un vóley de primera en el Ruca nos sirve para seguir trabajando”, en declaraciones realizada en el programa Grito Sagrado que se emite por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7 y Canal 24/7 del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital.

La última vez que el seleccionado argentino estuvo en Neuquén, fue casi una década atrás, en julio del 2017, cuando las Panteras jugaron la primera fecha del weekend del Gran Prix organizado por la FIVB, donde se enfrentó con Canadá, Croacia y Polonia.

La actividad formará parte de un año cargado de actividades que tendrá el estadio neuquino, ya que en septiembre se confirmó el gran atractivo de la Copa Davis de tenis, donde Argentina se enfrentará con Turquía desde el 18 al 20.de ese mes.

Federico Bolan, presidente del ECYDENSE, pasó por el programa Grito Sagrado que se emite de lunes a viernes de 18 a 20 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7 y Canal 24/7 del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital.