Entre una lluvia de espuma, medallas, abrazos y una copa que pasó de mano en mano, los pequeños futbolistas del Club del Crack Blanco volvieron a celebrar un campeonato. Este sábado 28 de noviembre, la categoría 2017 se consagró campeona de la Liga LIPADE tras derrotar por 3 a 2 a PIAP Azul.

La gran final se disputó en la cancha Eucalipto Blanco de Neuquén, donde ambos equipos protagonizaron un emotivo encuentro que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto. Santos Remy , en dos oportunidades, y Álvaro Ciafardini fueron los autores de los goles que le dieron la victoria por 3 a 2 y el título de campeón al Club del Crack Blanco.

Los Cracks consiguieron una nueva conquista y desataron los festejos de una categoría que ya cuenta con importantes antecedentes en el fútbol infantil regional.

Una generación que se acostumbra a levantar copas

No es la primera vez que los chicos de la categoría 2017 del Club del Crack celebran un campeonato.

En noviembre de 2025, también en Eucalipto Blanco, se habían consagrado campeones del Torneo Relámpago N.º 41, organizado por la Unión Nacional de Clubes de Barrio, filial Neuquén.

En aquella oportunidad, superaron a Los Humildes de Cipolletti en semifinales y derrotaron por 2 a 0 a Vecibanda, también de Cipolletti, en la final.

Un año después, varios de los protagonistas de aquella conquista volvieron a levantar una copa, esta vez en la Liga LIPADE.

Del histórico empate ante Grêmio a una nueva conquista regional

El campeonato llega en un momento de importantes resultados deportivos para la institución neuquina.

El pasado 24 de octubre, otro de los planteles del Club del Crack consiguió un destacado empate 0 a 0 frente a Grêmio de Porto Alegre, durante su participación en el tradicional Argentinito de San Carlos, disputado en la provincia de Santa Fe.

Aquella experiencia internacional y el nuevo título obtenido por la categoría 2017 reflejan el crecimiento de una escuela que continúa generando oportunidades de formación y competencia para los pequeños futbolistas neuquinos.

El trabajo detrás de los pequeños campeones

La escuela de fútbol está dirigida por Carlos Pádua, mientras que el cuerpo de profesores de esta categoría está integrado por Germán “Chino” Díaz, Valentina Pincheira y Martín Lionti.

Más allá de los resultados deportivos, el fútbol infantil representa un espacio de aprendizaje, integración y formación, donde el compañerismo, el compromiso y el respeto son parte fundamental del crecimiento de los chicos.

Las imágenes de los festejos fueron el mejor testimonio de lo vivido: sonrisas, medallas, espuma y la felicidad de compartir una conquista entre compañeros.

Los protagonistas de la gran final

Los futbolistas convocados por el Club del Crack Blanco fueron:

Jerónimo García.

Fermín Azcárate.

Manuel Bracco.

Juan Ignacio Bracco.

Mateo Ancavil.

Juan Marasco.

Santos Remy Acosta.

Benjamín Etulain.

Felipe Iman.

Milo Tapia.

Álvaro Ciafardini.

Ignacio Agustín Callava.

Felipe Santiago Madoz.

Rosario Montero.

Antonio del Po.

Entre espuma, sonrisas y una copa en alto, los pequeños Cracks celebraron una nueva conquista del fútbol infantil neuquino.

Con una nueva copa en sus vitrinas, el Club del Crack cerró otra jornada memorable para el fútbol infantil neuquino.

Los pequeños campeones de la categoría 2017 volvieron a demostrar que el deporte también construye amistades, experiencias y recuerdos que acompañan para toda la vida.