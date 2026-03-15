En el fútbol colombiano apareció una historia inesperada, el Internacional de Bogotá nació el 10 de diciembre de 2025 tras la desaparición de La Equidad y tomó gran parte de su estructura deportiva, pero en pocos meses logró instalarse entre los protagonistas de la liga colombiana. El nuevo proyecto convive incluso con críticas que cuestionan su base de hinchas y su rápido crecimiento.

El equipo es dirigido por el director técnico argentino Ricardo Valiño, de pasado reciente en las selecciones formativas de Venezuela, y protagoniza un arranque de temporada que pocos imaginaban. Después de diez fechas disputadas, el conjunto de Bogotá suma cinco victorias, cuatro empates y apenas una caída en la primera jornada, con 19 puntos que lo ubican tercero en la tabla por detrás de Atlético Nacional y Deportivo Pasto, ambos con 21.

En los primeros partidos de su existencia, el nuevo club apostó por una identidad futbolística distinta a la que caracterizó a La Equidad, históricamente asociado a un estilo más defensivo. Inter, en cambio, propone un juego de ataque, con posesión de pelota y la intención de asumir protagonismo en los partidos.

Gran campaña de marketing de la entidad de la capital colombiana

Dentro del plantel aparecen varias piezas claves responsables del buen momento, como el hondureño Dereck Moncada que aporta los goles, 5 en lo que va de la liga, el uruguayo Fabricio Sanguinetti que encabeza la tabla de asistidores del torneo, y el arquero venezolano Wuilker Fariñez que suma experiencia. Además el mediocampista Larry Vásquez aporta equilibrio en la mitad de la cancha.

El proyecto también llamó la atención fuera de la cancha. Entre los inversores se encuentra el actor canadiense Ryan Reynolds, conocido por protagonizar la saga de Deadpool y por su experiencia en el fútbol con el Wrexham de Inglaterra, club que logró tres ascensos consecutivos en el sistema de ligas británico.

Desde la dirigencia confirmaron que Reynolds sigue de cerca la campaña del equipo y planea viajar a Bogotá para verlo en acción en el estadio de Techo, especialmente si el conjunto capitalino finaliza entre los primeros 8 y logra meterse en los cuadrangulares finales del actual Torneo Apertura, al que le quedan ocho fechas por delante.

El grupo Tylis-Porter y el nuevo poder detrás del Internacional de Bogotá

Detrás del nuevo Internacional de Bogotá no hay una apuesta aislada ni un golpe de efecto circunstancial, sino una red de inversiones deportivas que viene creciendo de forma sostenida en distintos mercados. El Tylis-Porter Group, liderado por Al Tylis y Sam Porter, funciona como un holding con intereses en fútbol, deportes profesionales y nuevas ligas emergentes, combinando capital financiero con una fuerte impronta de marketing, entretenimiento y construcción de marca. Su desembarco en Colombia se inscribe dentro de una estrategia más amplia que apunta a crear valor deportivo y comercial en clubes con potencial de crecimiento global.

El consorcio tiene como caras más visibles a Ryan Reynolds y Rob McElhenney, pero el entramado accionario es mucho más amplio. Forman parte del grupo Eva Longoria, el beisbolista de la MLB Justin Verlander y la modelo Kate Upton, entre otros inversores que aportan capital, visibilidad y acceso a mercados internacionales. A diferencia de experiencias tradicionales en el fútbol latinoamericano, el proyecto se apoya en una lógica empresarial transversal, donde la exposición mediática es parte central del negocio.

La compra de La Equidad, concretada a comienzos de 2025, se suma así a un portafolio deportivo diversificado. El grupo es propietario del Wrexham AFC, el club galés convertido en fenómeno global tras su adquisición en 2021; mantiene participación en el Club Necaxa de México, a través de Sam Porter; y registra inversiones previas en Swansea City AFC y DC United. El alcance del holding se extiende incluso fuera del fútbol, con activos como los New Zealand Breakers y DC Pickleball, lo que refuerza su perfil multisport y su apuesta por disciplinas en expansión.