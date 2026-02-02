Internacional de Bogotá, el primer club sudamericano en la estratósfera

El grupo inversor que tiene entre sus nombres más visibles a los actores Ryan Reynolds y Rob McElhnney (conocidos a nivel global por haber transformado al Wrexham AFC en un fenómeno deportivo, cultural y comercial) empezó a mover sus fichas en Sudamérica. Esta vez, el escenario no es Gales ni una serie de streaming, sino Bogotá y un club que acaba de reinventarse desde sus cimientos.

Esta semana, más precisamente este martes 27 de enero pasado, el equipo que durante años fue conocido como La Equidad (bajo el control de la aseguradora que le dio su nombre, escudo y colores) dio un paso que excede lo simbólico y se inscribe de lleno en la lógica de las grandes inversiones deportivas globales. El ahora Internacional de Bogotá envió su camiseta a la estratósfera y se convirtió en el primer club sudamericano en hacerlo, una acción de alto impacto que marcó el inicio de una nueva etapa con una impronta claramente orientada al marketing, la innovación y la expansión de marca.

Detrás de esa jugada aparece un grupo que no oculta su ambición. Con figuras del entretenimiento internacional, una narrativa cuidada y una estrategia que combina fútbol, espectáculo y negocios, el proyecto empieza a mostrar señales claras de hacia dónde apunta. El objetivo no parece ser solo competir dentro del campo, sino construir un club pensado para jugar también en el escenario global.

El grupo Tylis-Porter y el nuevo poder detrás del Internacional de Bogotá

Detrás del nuevo Internacional de Bogotá no hay una apuesta aislada ni un golpe de efecto circunstancial, sino una red de inversiones deportivas que viene creciendo de forma sostenida en distintos mercados. El Tylis-Porter Group, liderado por Al Tylis y Sam Porter, funciona como un holding con intereses en fútbol, deportes profesionales y nuevas ligas emergentes, combinando capital financiero con una fuerte impronta de marketing, entretenimiento y construcción de marca. Su desembarco en Colombia se inscribe dentro de una estrategia más amplia que apunta a crear valor deportivo y comercial en clubes con potencial de crecimiento global.

El consorcio tiene como caras más visibles a Ryan Reynolds y Rob McElhenney, pero el entramado accionario es mucho más amplio. Forman parte del grupo Eva Longoria, el beisbolista de la MLB Justin Verlander y la modelo Kate Upton, entre otros inversores que aportan capital, visibilidad y acceso a mercados internacionales. A diferencia de experiencias tradicionales en el fútbol latinoamericano, el proyecto se apoya en una lógica empresarial transversal, donde la exposición mediática es parte central del negocio.

La compra de La Equidad, concretada a comienzos de 2025, se suma así a un portafolio deportivo diversificado. El grupo es propietario del Wrexham AFC, el club galés convertido en fenómeno global tras su adquisición en 2021; mantiene participación en el Club Necaxa de México, a través de Sam Porter; y registra inversiones previas en Swansea City AFC y DC United. El alcance del holding se extiende incluso fuera del fútbol, con activos como los New Zealand Breakers y DC Pickleball, lo que refuerza su perfil multisport y su apuesta por disciplinas en expansión.

En ese contexto, la transformación de La Equidad en Internacional de Bogotá aparece como una pieza más de una arquitectura global. Bajo la presidencia de Nicolás Maya, el club inició una reestructuración profunda que va desde lo deportivo hasta lo institucional y comercial. El cambio de nombre, identidad y posicionamiento (plenamente efectivo desde la temporada 2026) marca el pasaje de un modelo tradicional, ligado a una aseguradora local, hacia un proyecto concebido como marca de ciudad, plataforma de contenidos y activo internacional. La jugada de marketing que llevó la camiseta del club a la estratósfera no fue un gesto aislado, sino la primera señal visible de una estrategia que busca jugar el partido fuera de la cancha con la misma ambición que dentro de ella.