Zapala vivirá un fin de semana especial con la reinauguración deportiva del Autódromo Noni Erdozain. Después de años sin actividad, el tradicional escenario volverá a recibir a los pilotos y equipos de la región, en una fecha que además definirá a los campeones de la temporada 2026 del ProKart.

La recuperación del circuito fue impulsada por la Municipalidad de Zapala, a partir de las gestiones que el intendente Carlos Koopmann mantuvo con representantes de la categoría. Lo que comenzó como una propuesta para realizar algunos trabajos terminó convirtiéndose en una importante obra de puesta en valor. Las tareas incluyeron modificaciones en el trazado, renovación de la pista, sectores de boxes, espacios para verificaciones técnicas, pregrilla y la instalación de 17 torres de iluminación.

"Cuando uno empeña la palabra o se compromete a hacer algo, una de las mayores satisfacciones es poder cumplirlo. Realmente lo pudimos hacer", expresó Koopmann, en diálogo con Grito Sagrado, quien además destacó el esfuerzo económico realizado íntegramente con fondos municipales.

Por su parte, Charly del Río, presidente del ProKart, no ocultó su emoción por el resultado de los trabajos y aseguró que el circuito tendrá una infraestructura de primer nivel. "Recorro el país con el karting y les puedo asegurar que este va a ser el kartódromo con mejor infraestructura de la Argentina. Lo que se ha hecho es maravilloso", destacó. Además, remarcó que las obras se concretaron en aproximadamente cuatro meses y medio de trabajo efectivo.

El fin de semana se correrá el coronación del Prokart en Zapala

La recuperación también representa un impulso para la economía local. Koopmann señaló que la llegada de pilotos, equipos y visitantes genera movimiento en hotelería, gastronomía, estaciones de servicio y comercios, y destacó la importancia de posicionar a Zapala como sede de grandes acontecimientos deportivos.

La reinauguración tendrá, además, un valor histórico: el circuito lleva oficialmente el nombre de Noni Erdozain, uno de los impulsores del automovilismo zapalino, cuyo legado quedó ligado para siempre a la pista."Estamos muy contentos con el resultado. Espero que les guste lo que se hizo y que todo lo que haya que modificar o arreglar lo podamos hacer. Vamos a tomar todas las críticas constructivas para que el año que viene podamos mejorar aún más", expresó.

Iraúl María Antonio "Noni" Erdozain fue una figura fundamental en la creación de la pista y el desarrollo de las primeras categorías automovilísticas de la ciudad. Tras su fallecimiento, en julio de 1988, la Comisión Directiva del Club Don Bosco decidió bautizar el circuito con su nombre, el 10 de julio de ese año. Casi cuatro décadas después, el Concejo Deliberante avanzó con el reconocimiento institucional de una denominación que ya formaba parte de la identidad deportiva zapalina.

Este fin de semana, con el Gran Premio Coronación del ProKart, el Noni Erdozain volverá a tener motores en marcha. Será mucho más que una carrera: el regreso de un escenario emblemático y el primer paso de una nueva etapa para el deporte motor de Zapala.

Nota con Carlos Koopmann y Charly Del Rio, en Grito Sagrado