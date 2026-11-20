La etapa decisiva del Torneo Clausura pone primera y tendrá un atractivo cruce entre Vélez y Belgrano. Este viernes, desde las 20, se enfrentarán en Liniers por los octavos de final, en una eliminatoria a partido único que promete intensidad y mucho en juego. Luego de la fecha FIFA, el fútbol argentino reanuda su competencia en primera división con el atractivo de los playoffs, donde se busca al nuevo campeón.

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto terminó tercero en la Zona A, con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y apenas dos derrotas. El Fortín tendrá como principal argumento su rendimiento en el estadio José Amalfitani, donde completó la fase regular invicto: consiguió cinco triunfos y tres igualdades.

Sin embargo, llega después de caer 2-0 frente a Unión en Santa Fe y tendrá algunas bajas importantes. Thiago Silvero está suspendido, Lucas Robertone sufrió un desgarro, mientras que Juan Cruz Policella y Simón Escobar se encuentran afectados a la Selección argentina Sub 17. En ofensiva, una de sus principales cartas será Ronaldo Martínez, máximo goleador del campeonato con diez tantos.

El fortíon quedó 3ro en su grupo

Del otro lado estará el Pirata, que llega a esta instancia con el respaldo de haberse consagrado campeón del Torneo Apertura, luego de superar a River en la final. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski terminó sexto en la Zona B, con 23 unidades, tras cosechar seis victorias, cinco empates y cinco derrotas.

De todas maneras, el presente futbolístico genera algunas dudas: Belgrano acumula cuatro encuentros sin triunfos y viene de perder 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El equipo cordobés buscará recuperar su mejor versión en una instancia eliminatoria, con nombres de experiencia como Lucas Zelarayán, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni y Lucas Passerini.

El pirata cerró 6to en el Grupo B

En el historial general, Vélez tiene una pequeña ventaja sobre Belgrano. Se enfrentaron en 39 partidos oficiales: el Fortín ganó 17, el Pirata 16 y empataron en seis oportunidades. En cuanto a los últimos cruces, el más reciente fue el 26 de octubre de 2024, con igualdad 1-1 en Liniers. El último triunfo de Belgrano fue en junio de 2023, cuando se impuso 2-0 en Córdoba.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernandes; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido:

Horario: 20:00.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.