El club Eucalipto Blanco, institución dedicada a la práctica del fútbol de Neuquén Capital, que milita en la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) continúa fortaleciendo su infraestructura deportiva mediante los aportes del Programa Clubes Sociales, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres junto con la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana.

Alejandro García, presidente del club ubicado en el barrio Limay, destacó el aporte de 50 millones de pesos recibido en esta etapa, en el marco de un programa que busca fortalecer la función social de los clubes deportivos como espacios de encuentro, contención e identidad comunitaria. Además, recordó que, gracias al mismo programa, la institución ya había logrado concretar un primer objetivo fundamental: la construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas tribunas.

A través de esta política pública, que también cuenta con el acompañamiento de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, se garantiza que la comunidad acceda a espacios seguros, inclusivos y adecuados para la práctica deportiva y recreativa, promoviendo la integración social, la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo.

En este sentido, la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, subrayó que “estos aportes son una inversión directa en la vida social de nuestros barrios. Cada mejora en un club es una oportunidad más para que niñas, niños y jóvenes crezcan en ambientes seguros, saludables y con un fuerte sentido de pertenencia. Que un club inaugure una tribuna, un baño o un espacio de reunión, no es solo una obra, es un paso adelante en la construcción de comunidad”.

Con los fondos de esta nueva etapa, la institución avanzó en la finalización del quincho, que también proyecta utilizar como espacio nutricional para las categorías formativas después de los entrenamientos. Además, se efectuaron mejoras en el acceso a la tribuna visitante por calle Leguizamón y se instalaron nuevos baños independientes para el sector visitante.

En una próxima instancia, los directivos planean incorporar cuatro canchas de fútbol sintético destinadas a las divisiones menores y que, luego de las 20, podrán ser alquiladas para generar ingresos propios. Entre los proyectos en carpeta se incluyen además nuevas canchas de beach handball, beach vóley y fútbol playa, que permitirán ampliar la oferta deportiva durante la temporada de verano.

“Estos aportes son muy importantes porque de esta manera podemos brindar mejor infraestructura y servicios no solo a los jugadores, sino también a los socios”, afirmó García.

Y agregó que “con el quincho que vamos a inaugurar, le vamos a poder ofrecer a los chicos de categoría infantil una copa nutricional. Con el segundo aporte queremos incorporar cuatro canchas de fútbol sintético, que serán destinadas a la enseñanza hasta las 20. Además, estamos proyectando construir canchas de beach handball, beach vóley y fútbol playa para tener también actividades de verano”.