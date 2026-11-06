La última fecha del Torneo Clausura 2026 promete emociones hasta el final y uno de los partidos que concentra la atención tendrá como protagonistas a Independiente y Deportivo Riestra. Este viernes, desde las 19.15, el Rojo recibirá al Malevo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, con una obligación clara: ganar para no depender de otros resultados y asegurar su clasificación a los octavos de final.

El conjunto de Avellaneda llega a una jornada decisiva, en la que se juega buena parte de sus aspiraciones en el campeonato. Del otro lado estará un Riestra que atraviesa un momento complicado, acumula trece partidos sin conocer la victoria y buscará recuperar sensaciones antes de comenzar su camino en la etapa eliminatoria.

Con necesidades diferentes, los dos equipos protagonizarán un atractivo cruce en Avellaneda, donde el margen de error será mínimo para el dueño de casa.

Independiente, obligado a ganar para seguir en carrera

El Rojo llega a este compromiso después de igualar 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, un resultado que extendió a cinco encuentros su racha sin triunfos en el Clausura.

Anteriormente, el equipo perdió frente a Boca, empató con Racing y Talleres y sufrió una dura goleada ante Instituto. Una seguidilla que lo dejó condicionado de cara a la última jornada y que transformó el partido ante Riestra en una verdadera final.

Luego del empate frente al Halcón, el entrenador Jadson Viera fue contundente sobre las necesidades de su equipo: "Nosotros tenemos que ganar". El técnico sabe que Independiente depende de sí mismo para meterse entre los 16 mejores y no puede dejar puntos en el camino si pretende continuar en la pelea por el título.

Con su gente y en el Libertadores de América, el Rojo buscará recuperar su mejor versión en el momento más importante de la fase regular.

Riestra quiere cortar la sequía y llegar fortalecido a los playoffs

El presente del Malevo es diferente. El conjunto dirigido por Gustavo Benítez viene de sufrir una dura derrota por 3-0 ante Talleres y acumula trece partidos consecutivos sin victorias, una racha que buscará dejar atrás en una cancha siempre exigente.

De todas maneras, Riestra tiene una tranquilidad importante: ya aseguró su permanencia en Primera División, luego de que el descenso de Aldosivi quedara sentenciado tras la victoria de Racing.

Con ese objetivo cumplido, el Malevo intentará recuperar confianza y reencontrarse con el triunfo antes de afrontar los octavos de final. Aunque no tendrá la presión de su rival por asegurar la clasificación, sumar de a tres sería un impulso importante para encarar la etapa decisiva del campeonato.

Las probables formaciones de Independiente y Riestra

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Imanol Machuca, Luis Ezequiel Ávila, Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Deportivo Riestra: Marino Arzamendia; Facundo Miño, Carlos Quintana, Cristian Paz; Pedro Ramírez, Nicolás Watson, Milton Céliz, Mariano Bracamonte; Alexander Díaz, Braian Sánchez; Antony Alonso. DT: Gustavo Benítez.

Independiente vs. Riestra: horario, árbitro y dónde ver en vivo

Partido: Independiente vs. Deportivo Riestra.

Competencia: Torneo Clausura 2026.

Fecha: 16ª jornada.

Día: viernes.

Horario: 19.15.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Juan Pablo Loustau.

Televisión: TNT Sports.

El Rojo sabe que no tiene margen para especular. Necesita ganar, sostener sus aspiraciones y meterse entre los mejores 16 del campeonato. Enfrente tendrá a un Malevo que quiere dar el golpe y terminar con una larga sequía. En Avellaneda se juega mucho más que tres puntos: está en juego la continuidad de Independiente en la pelea por el título.