En disputa el Gran Premio de Silverstone, legendaria prueba de Fórmula 1 que le da continuidad a la temporada 2026. Pasó la primera y única práctica libre, más la clasificación para la carrera sprint del sábado, donde Franco Colapinto largará puesto 14°, en una prueba donde Hamiltón dominó y se quedó con la pole.

Por segunda vez en su historia, Gran Bretaña tendrá una prueba de velocidad, pautada a 17 vueltas en el circuito construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, Sus curvas históricas como Maggotts, Becketts y Abbey sumando a que es uno de los trazados más veloces, lo vuelve uno de los más icónicos del calendario, que integra el calendario desde el 13 de mayo de 1950.

La pole quedó para Hamilton, El británico de Ferrari fue el más rápido de la clasificación y largará desde el primer lugar en la Sprint. Antonelli y Verstappen terminaron por detrás de él y pelearán desde la segunda fila.

Franco Colapinto no pudo pasar a la Q3, quedando en el puesto 14, lugar donde partirá en la carrera del sábado por la mañana. Gasly quedó 11, luego lo siguen Bortoleto, y Hulkenberg. Por detrás del argentino quedaron Carlos Sainz y Alex Albon. Previamente en la Q1, el piloto argentino se quedó con el puesto 15 y pasó a la siguiente clasificación, quedando eliminados: 17: Bearman ,18: Ocon, 19: Pérez, 20: Bottas, 21: Alonso, 22: Stroll. Posteriormente,

En la única práctica del día, y Con una vuelta rápida de 1:30.966, Colapinto estuvo muy cerca del top 10 sobre el final de la tanda. Con los neumáticos medios, el argentino mostró un gran ritmo quedando 11°, superando a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 21°.

Hamilton lideró y partirá desde el 1 en la carrera del sábado

EL más rápido fue El británico Lewis Hamilton, quien con Ferrari registró un tiempo de 1:29.260, seguido por Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

En la presente edición de la temporada, lidera Kimi Antonelli con Mercedes con 171 puntos, segundo su compañero de equipo George Russell con 131, tercero Lewis Hamilton con 125. Franco Colapinto marcha en el puesto 12 con 16 unidades, mientras que Pierre Gasly, también de Alpine, acumula 41.

Cronograma:

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 08:00 - 09:00

Clasificación: 12:00 - 13:00

Domingo 5 de julio