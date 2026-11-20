Franco Colapinto tendrá una jornada decisiva este viernes en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde afrontará la última práctica libre antes de disputar la clasificación, programada para la madrugada del sábado en Argentina.

El piloto de Alpine llega a esta instancia después de finalizar noveno en la segunda sesión de entrenamientos, con un registro de 1 minuto 49 segundos 229 milésimas, en una jornada marcada por la lluvia y las complicaciones de adherencia en el circuito callejero estadounidense.

Las condiciones climáticas limitaron considerablemente la actividad durante los primeros ensayos. En la segunda práctica, el argentino consiguió mejorar sus registros sobre el final y ubicarse entre los diez mejores tiempos. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó segundo, a solamente 71 milésimas del británico George Russell.

Una última práctica clave para Colapinto

La tercera sesión de entrenamientos será fundamental para el piloto argentino, especialmente por el escaso tiempo que tuvo para trabajar en condiciones de pista seca durante la jornada anterior.

Alpine buscará obtener información sobre el comportamiento de los neumáticos y ajustar la configuración de sus monoplazas, que cuentan con una actualización en el turbo del motor para este fin de semana. El objetivo de Colapinto será encontrar un buen ritmo y trasladarlo a la clasificación, en la que intentará conseguir una posición favorable para la carrera.

Las sanciones que podrían favorecer al argentino

Otro factor que genera expectativas es que cinco pilotos recibieron penalizaciones por modificaciones en sus monoplazas y perderán posiciones en la grilla de largada.Oliver Bearman, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Kimi Antonelli y Lance Stroll son los competidores afectados por las sanciones.

Esta situación podría beneficiar a Colapinto, dependiendo de los resultados de la clasificación y de cómo quede conformada la parrilla definitiva. El pilarense buscará cortar una racha de seis carreras consecutivas sin sumar puntos, luego de haber conseguido su último resultado dentro de los diez primeros en el Gran Premio de España, donde terminó séptimo.

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas, hora de la argentina

Viernes 20 de noviembre, 21.30: tercera práctica libre.

Sábado 21 de noviembre, 1.00: clasificación.

Domingo 22 de noviembre, 1.00: carrera.

Todos los horarios corresponden a la Argentina. La actividad podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Fox Sports.

Con el antecedente alentador del noveno puesto en la segunda práctica, Colapinto buscará dar otro paso adelante en la "Ciudad del Pecado", conseguir una buena posición de largada y recuperar protagonismo en la lucha por los puntos.