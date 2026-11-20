Franco Colapinto completó una buena segunda práctica libre en el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la 21ª fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine finalizó en el noveno puesto con un tiempo de 1 minuto 49 segundos 229 milésimas, mientras que su compañero Pierre Gasly sorprendió al terminar segundo, a apenas 71 milésimas del líder George Russell.

La actividad se desarrolló durante la madrugada argentina de este viernes 20 de noviembre, después de una primera práctica completamente condicionada por las intensas lluvias, en la que ningún piloto consiguió registrar tiempos. Aunque las precipitaciones habían cesado, el circuito permanecía mojado y ofrecía condiciones complicadas, especialmente por la baja temperatura y la falta de adherencia.

Ante este panorama, Colapinto y Gasly permanecieron en los boxes durante más de media hora, a la espera de una mejora del asfalto. Ambos salieron a pista cuando se habían cumplido 33 minutos de entrenamiento, mientras otros pilotos ya habían comenzado a marcar sus primeras referencias con neumáticos de lluvia extrema e intermedios.

En sus primeros giros, el argentino sufrió una salida de los límites del circuito, al igual que su compañero, aunque los dos pudieron continuar sin inconvenientes. Poco después, Colapinto marcó una vuelta de 1 minuto 50 segundos 827 centésimas con neumáticos intermedios, que le permitió escalar momentáneamente hasta el séptimo lugar.

La sesión también tuvo una interrupción inesperada cuando restaban aproximadamente diez minutos. La dirección de carrera mostró bandera roja por la presencia de una bolsa de plástico y otros elementos sobre el asfalto, arrastrados por el viento. Todos los monoplazas debieron regresar a los boxes hasta que se habilitó nuevamente la pista.

Colapinto mejoró en su última vuelta y terminó entre los diez mejores

El momento más destacado para el argentino llegó sobre el final del entrenamiento. En su última vuelta cronometrada, Colapinto bajó su registro hasta 1 minuto 49 segundos 229 milésimas, una mejora que inicialmente lo ubicó octavo y que, tras los cambios de posiciones en los últimos instantes, le permitió asegurarse el noveno puesto definitivo.

El piloto de Pilar completó 15 vueltas en una sesión que fue mejorando sus condiciones con el paso de los minutos. Su registro lo dejó por delante de Fernando Alonso, quien terminó décimo con un tiempo de 1 minuto 49 segundos 231 milésimas, apenas dos milésimas más lento que el argentino.

Sin embargo, la gran sorpresa de Alpine llegó de la mano de Pierre Gasly, quien aprovechó los últimos segundos para marcar una vuelta excepcional y saltar hasta la segunda posición, quedando a solo 71 milésimas de George Russell. El británico fue el más rápido de la jornada con Mercedes, gracias a un registro de 1 minuto 47 segundos 272 milésimas.

El tercer lugar quedó en manos de Charles Leclerc, con Ferrari, mientras que Isack Hadjar y Oscar Piastri completaron los cinco primeros puestos. Por su parte, Max Verstappen tuvo una sesión complicada y terminó en la 13ª posición.

De esta manera, Alpine consiguió ubicar a sus dos pilotos entre los diez mejores, en una jornada marcada por las dificultades que presentó el trazado callejero de Las Vegas. Para Colapinto, el noveno puesto representó un resultado positivo después de una primera práctica en la que prácticamente no había podido girar por la lluvia.

Cómo sigue la actividad de Colapinto en Las Vegas

La Fórmula 1 continuará su actividad este viernes 20 de noviembre, desde las 21.30 (hora argentina), con la tercera práctica libre. Se espera que las condiciones meteorológicas mejoren durante el resto del fin de semana, por lo que los equipos podrían encontrarse con una pista seca para las próximas sesiones.

Posteriormente, la clasificación se disputará el sábado 21 a la 1 de la madrugada, mientras que la carrera principal está programada para el domingo 22 de noviembre, también desde la 1, siempre en horario argentino.

Primer Entrenamiento Libre

A tres fechas del final, la Fórmula 1 tiene todo definido y llegó a Las Vegas para completar la 21ª fecha de la temporada que consagró a Kimi Antonelli como el campeón y Mercedes Benz como el mejor equipo.

La actividad para Franco Colapinto comenzó con la primera práctica libre, aunque solo pudo dar una vuelta en medio de la lluvia, que fue por demás accidentada.

La segunda sesión será en la madrugada del viernes en la Argentina, a la 1. El pilarense buscará cortar una racha de seis carreras sin sumar puntos en la categoría. La última vez que lo hizo fue en España, donde terminó séptimo.

Las Vegas arrancó con muy poca actividad en pista. La lluvia y el asfalto mojado condicionaron la primera práctica libre. Fueron muy pocos los pilotos que se animaron a salir, mientras la mayoría permaneció en boxes esperando mejores condiciones.

Sergio Pérez llegó a probar con neumáticos de lluvia extrema, pero las precipitaciones volvieron a complicar las cosas.

Franco Colapinto todavía sin tiempo registrado. Una sesión prácticamente perdida para los equipos, que tendrán poco margen para probar y ajustar sus autos.

Alpine confirmó que este fin de semana sus dos autos tendrán una mejora en el turbo del motor con el objetivo de optimizar la potencia. La actividad de la F1 se verá en vivo por ESPN y Fox Sports.

La Previa

A tres fechas del final, la Fórmula 1 tiene todo definido y llega a Las Vegas para completar la 21ª fecha de la temporada que consagró a Kimi Antonelli como el campeón y Mercedes Benz como el mejor equipo.

Tratando de escalar en la copa de constructores anda Alpine con todos sus problemas y un Franco Colapinto que en América está lejos de las expectativas. Sexto en la sumatoria anual, la escudería francesa tiene a Racing Bulls arriba, con 45 puntos de ventaja cuando queda Las Vegas, Catar y Abu Dabi.

El argentino Colapinto ya corrió en el circuito nocturno de Las Vegas. En 2024 y 2025 no logró sumar.

Luego de lo que fue el paso por Brasil, la temporada se traslada a Estados Unidos, bajo las luces de los casinos y las calles de una ciudad espectacular que tendrá particularidades para los fanáticos en la Argentina.

Salida a pista

La primera salida a pista será esta noche desde las 21.30 con el primer turno de entrenamientos. La segunda comenzará unas horas más tarde, desde la 1 del viernes.

Para mañana, la cena en el país deberá desdoblarse porque los autos terminarán de probar desde las 21.30 y a la 1 del sábado comenzará la clasificación.

Para la final, todos sentados delante del televisor a partir de la 1 del domingo, una prueba que fue programada a 50 vueltas.