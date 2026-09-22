En su vuelta a preparar la próxima jornada de Fórmula 1 luego del descanso este último fin de semana, Franco Colapinto habló sobre el episodio que protagonizó con Pierre Gasly en el final del Gran Premio de España y reconoció que hubo cierta tensión en esos momentos finales de la carrera. El argentino, que terminó séptimo y sumó seis puntos en Madrid, explicó qué fue lo que sucedió y aunque reconoció que dentro de un equipo “a veces” existe cierta rivalidad, dijo llevarse muy bien con el piloto francés.

La polémica se produjo en la última vuelta, cuando Gasly debía ingresar a boxes para cumplir con la parada obligatoria y Colapinto peleaba por conservar su posición ante Oscar Piastri. El francés demoró su llegada al pit y en el interín tampoco dejó pasar al pilarense, permitiendo que el McLaren se acercara a menos de un segundo de su compañero, que igualmente lo aguantó y terminó cruzando la bandera a cuadros en el séptimo puesto.

Qué dijo Colapinto sobre Gasly

Más de una semana después, Colapinto contó que el episodio quedó atrás y que mantiene una buena relación con Gasly, aunque reconoció que siempre hay una rivalidad competitiva entre los pilotos de una escudería: "Queremos ganar siempre y somos competitivos el uno con el otro, y a veces con la adrenalina pasan cosas que capaz no tienen que pasar". El episodio había generado repercusión dentro de Alpine, que post carrera explicó que la estrategia con Gasly estuvo condicionada por la obligación de realizar la parada y sostuvo que “las carreras no siempre van como nos gustaría”.

"Gasly no me dijo nada, yo lo putee un poquito", dijo Colapinto entre risas, y agregó: "Soy políticamente correcto, si esta entrevista hubiera sido en 2024 esta entrevista hubiera sido una tragedia", soltó con humor, expresando que hoy intenta ser mucho más cuidadoso con sus declaraciones que durante sus primeros meses en la Fórmula 1.